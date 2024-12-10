MediaMarkt, AI Projesiyle 4 Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt, AI Projesiyle 4 Ödül Kazandı

MediaMarkt, 'House of AI' projesiyle SMARTIES Ödülleri'nde 4 ödül kazandı.

10.12.2024 10:14
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Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, online alışveriş deneyimini kişiselleştiren "House of AI" projesiyle SMARTIES Europe Ödülleri'nde 3 gümüş, 1 bronz ödülün sahibi oldu.

MediaMarkt, başarılı pazarlama projelerinin yarışarak ödüllendirildiği, Mobil Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen SMARTIES Ödülleri'nde, bronz ödülü 'AI-Powered Audience Engagement' kategorisinde, 3 gümüş ödülü ise 'Web 3.0 Technologies Marketing', 'Innovative Use of AI in Advertising' ve 'Data Insights/ Contextual Marketing' kategorilerinde aldı.

Yapılan açıklamaya göre; MediaMarkt'a 4 ödül getiren "House of AI" projesi kapsamındaki, GPT-4 altyapısına sahip Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi GPT-4 destekli hediye bulucular, online alışveriş deneyimini iyileştiriyor. MediaMarkt'ın hediye ve ürün bulucularıyla tüketiciler, arama sonuç sayfalarını tek tek incelemekle zaman kaybetmeden, markanın ürün yelpazesinde ihtiyaç duydukları ürünü bulabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mediamarkt, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt, AI Projesiyle 4 Ödül Kazandı - Son Dakika

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