Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu

04.07.2022 10:19

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber geldi. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye çıkartıldı.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkarken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI 42,35

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

OCAK AYINDA YÜZDE 7,5 ZAM ALMIŞLARDI

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.


YORUMLAR
500
Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon rakamında Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon rakamında

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum
10:19 Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu
10:17 Eğlence için boynuzları ateşe verilen boğa, matadoru yerden yere vurdu!
10:06 Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı
09:56 Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu
09:49 Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi
09:35 AK Partili Turan'dan asgari ücrete yapılan ara zamma gelen eleştirilere yanıt: Esas artış yılbaşında yapılacak
09:30 59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı
09:24 Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı
09:17 Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 10:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement