Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

09.06.2023 09:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan getirildi. Erkan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar özellikle Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'deki ilk kadın TCMB olduğuna dikkat çekti.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminde radikal adımlar atmaya devam ediyor.

ŞİMŞEK KADROSUNU KURMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Seçim sonrasında açıklanan yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilirken, tecrübeli isim ekonominin dümenine geçtikten sonra kendi kadrosunu kurmaya başladı.

MERKEZ'İN BAŞINA HAFİZE GAYE ERKAN ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. Gazetede "Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"ERDOĞAN, ABD'DE FİNANS YÖNETİCİSİ OLAN..."

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşıdı. İngiliz haber ajansı Reuters, "Başkan Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" sözlerine yer verdi.

Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

YILLARDIR ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi. Bloomberg de sabaha karşı Erkan'dan bahseden gazeteler arasında oldu. Haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

ATİNA'DA DA GÜNDEM OLDU

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi. Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri'nin de gündeminde yine Erkan oldu. Gazete, Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.

Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
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Son Dakika Ekonomi Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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