Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mersin'de kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Vergi dışı bırakılan kira gelirlerinin önüne geçmek amacıyla vergi daireleri tarafından tebligatlar gönderilmeye başlandı. Beyanname uyumsuzluğu olan mükelleflere yasal işlem başlatılıyor.

19.02.2024 10:54  Güncelleme: 14:23
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Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor. Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutları olan mülk sahiplerinin gelir beyannamelerini mart ayında verdiğini söyledi. Kira gelir vergisi ile ilgili Maliye Bakanlığının çalışma başlattığını hatırlatan Canpolat, bu uygulamanın Mersin'de de gerçekleştirildiğini belirtti. Kent genelinde tebligatların dağıtılmaya başladığını ifade eden Canpolat, "Mart ayı sonunda verilecek kira beyannamelerin tespitiyle ilgili kentimizde de kiracılarımıza tebligatların geldiğini ve Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne davet edildiklerini duyuyoruz. Kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları soruluyor" dedi.

Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ZAMANINDA VERİLMESİ"

Kendilerinin de sürece katkı sunduğunu dile getiren Canpolat, vergilerin devlet gelirlerinde vazgeçilmez bir kalem olduğunu vurguladı. Kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesini öneren Canpolat, şöyle devam etti: "Hükümetimiz her konuda ivedilikle çalışmalar yürütüyor. Maliye Bakanlığımız da kira gelir vergilerinin ödenmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Türkiye genelinde gerek meslektaşlarımızdan, gerek meslektaşlarımızın kiraya verdiği kiracılar aracılığıyla mülk sahiplerinin mart ayı sonunda ödenecek kira gelir beyannamesinin verilmesi noktasında her türlü platformu deniyorlar. Kirada konutu olan mülk sahiplerimizin de herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için Maliye Bakanlığımız ile görüşerek, onların da bilgisini alarak en azından bu konuda duyarlı olup işlemlerini yönetmeleri gerekiyor."

Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı

KONUTU OLAN EMEKLİLERE UYARI

Emeklilerin vergi anlamında bazı konularda muaf olduğuna değinen Canpolat, "Biliyorsunuz emekliler bazı konulardan muaf. Normalde çevre temizlik vergisi, emlak vergisi noktasında emeklilerimiz bir dairesi olduğu zaman bundan muaf oluyorlar ve ödeme yapmıyorlar. Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili diyalog halinde olsunlar. Çünkü böyle bir muafiyet yok. Böyle bir düşünceye kapılıp da sıkıntı yaşamamalarını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergilendirilmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılacağını ve gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alınacağını şu sözlerle duyurmuştu: Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı."

Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine\'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı
Kaynak: İHA

Mersin, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek sinyali vermişti! Hazine'den kira geliri için konutlara sıkı takip başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Pervin Öztan: Tüm vergilerini zamanında ve eksiksiz ödeyen bir vatandaş olarak 7.2 milyon dolarları bulan şirket vergi borçlarının silinmesini hoş görmüyorum. 208 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: kiracı ve ev sahibini düşünmüyorlar hala burdan bile nasıl söğüşleriz diyorlar :) 110 7 Yanıtla
  • Emir Yaşlı: Artık dahada fazla kirayı yapacak derler vergi ödiyorum mal sahibi kimin umrunda kiracı sayın bakan bunada bir çare bulur artık 67 7 Yanıtla
  • osman şahin: Bir oy uğruna binlerce genç emekli etiniz binlercesini mağdur ettiniz sadakaya bağladınız 10 bin tl emekli maaşı gelde geçin 52 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Serkan kiracısı olan ev sahiplerine acımıyorum 9 40
  • Gokhan Turan: Dışardan para bulamıyonuz değil mi? 26 1 Yanıtla
  • Yasin Zandolu: Sanki ev sahibi ile birlikte kazanmış bu parayı ev sahibi çalışıp yemeği içmeyip para biriktirip ev almış onun da vergi alınmaya kalkıyor hem % kota koyuyorsun fazla kilo almıyor diyorsun hem vergisini alıyorsun hem sigorta yapıyorsun o zaman hiç ev alma daha iyi bu devlet milleti hocayı milletten almaya bak diyor önce başka bir şey değil 21 4 Yanıtla
  • new world: kira gelirlerinden tabiki vergi alınsın alınsında milyon kazanan ama vergi affı verilen zenginler konusunda bir çalışma varmı kesin yoktur 25 0 Yanıtla
  • alos : Azıcık da şu kiralanan araçlarla ilgilenmi 10 0 Yanıtla

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