Enerji hatları düğümlenince çözüm için gözler Türkiye'ye çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji hatları düğümlenince çözüm için gözler Türkiye'ye çevrildi

Enerji hatları düğümlenince çözüm için gözler Türkiye\'ye çevrildi

Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, İstanbul Energy Forum'da yaptığı açıklamada, binaların enerji verimliliği konusunda Türk firmalarının yatırım yapmasını beklediklerini ve ülkesinin bu alanda büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirtti. Moldova ayrıca, Rusya üzerinden Türkiye'ye oradan da Transdinyester'e uzanacak bir boru hattı için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

27.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:53
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Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, ülkesinin, binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gittiğini belirterek, "Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz." dedi.
Parlicov, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Energy Forum'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Moldova'nın yakın zamana kadar elektrik ve doğal gazda dışa bağımlı olduğunu dile getiren Parlicov, ülkesinin, enerji dönüşümünü desteklemek için verimlilik alanında büyük bir değişime odaklandığını anlattı.
Parlicov, Rusya- Ukrayna sorununun ardından Moldova ve Ukrayna elektrik sistemlerinin Avrupa elektrik sistemlerine entegre olduğunu belirterek, şöyle devam etti: Şimdi de elektrik piyasası ve gaz piyasası için piyasa bazlı mekanizmalar geliştiriyoruz. Moldova'da fırsatlar doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji şeklinde farklılaşıyor. 105 megavat rüzgar enerjisi, 60 megavat güneş enerjisi için ihaleye çıkıyoruz. Doğal gazda da Avrupa pazarından aldığımız gazın büyük bir kısmı dikey koridor yoluyla Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dan geliyor.

TÜRK ŞİRKETLERE İHALELERE KATILIM DAVETİ

Parlicov, Moldova'da binaların enerji verimliliği konusunda da büyük bir çalışması olduğunu anlattı.

Temelde inşaat işleri olan binaların enerji performansının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda farklı iş olanağı bulunduğuna işaret eden Parlicov, "Moldova binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gidiyor. Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz. Bu alanda Moldova'da büyük bir pazar oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rüzgar ve güneş enerjisinde ihaleleri başlattıklarını dile getiren Parlicov, şöyle devam etti:

"Türk şirketlerinin özellikle güneş enerjisiyle olduğu kadar rüzgarla da ilgilendiğini biliyoruz. Türk firmalarını rekabetçi ihale süreçlerimize katılmaya davet ediyoruz. Binaların enerji performansının iyileştirilmesi, her türlü yalıtım, binalara yenilenebilir enerjilerin entegre edilmesi, ısı pompaları gibi önemli teknolojilerin iyileştirilmesi inşaat şirketleri için yapacak çok iş var. Bu teknolojiler hem maliyetleri düşürmemize hem de emisyonları azaltmamıza olanak tanıyor."

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TÜRKİYE VE MOLDOVA DAHA FAZLA ENERJİ PROJESİ GELİŞTİRECEK

İstanbul Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov bir araya gelerek doğal gaz arzı konusundaki alternatifleri ve fırsatları değerlendirdi.

Görüşme sonrası ise iki ülke arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik ticareti, akıllı şebeke teknolojileri ve doğal gaz arzı gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı öngörülüyor.

Ayrıca bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmalar ayrıca, iki ülke arasında bilgi ve teknoloji transferini, yatırımların teşvikini ve özel sektör işbirliğini de destekliyor.

MOLDOVA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Rusya ve Moldova, Ukrayna ile transit gaz sözleşmesinin 2025'te sona erecek olması ile tedarik krizi yaşıyor. Karadeniz ülkesi Moldova, özerk bölgesi Transdinyester'e gaz tedarikini sürdürebilmek için alternatif yollar arayışında. Bunun için hem siyasi hem de ekonomik açıdan en verimli güzergah Türkiye olarak görülüyor. Bunun için Ankara'nın kapısını çalan Moldova, Rusya üzerinden Türkiye'ye oradan da Transdinyester'e uzanacak bir boru hattı üzerinde çalışıyor.

Türkiye üzerinden geçecek yeni bir tedarik rotası gündeme alınsa da bu rota, Ukrayna'nın gaz taşıma sistemini tamamen bypass etmeyi mümkün kılmayacak. Teknik zorlukları beraberinde getirecek alternatif rota Ukrayna topraklarında yaklaşık 100 kilometrelik bir geçiş gerektiriyor. Bu da projenin Kiev yönetiminden bağımsız olmasını etkileyen unsurların en önemlisi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Moldova, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji hatları düğümlenince çözüm için gözler Türkiye'ye çevrildi - Son Dakika

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