MTSO'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTSO'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi

MTSO\'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin uzatılması için acil açıklama bekliyor.

10.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Mücbir Sebep halinin 1 yıl uzatıldığı noktasında hala resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek, "Eğer bir süre uzatımı olacaksa bir an önce açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında esnafın en çok dile getirdiği konunun iş daralması yaşadıkları olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Kışla Caddesi'nin bir tarafı Saray Mahallesi Rezerv Alan projesi nedeniyle yıkıldı, diğer taraftaki iş yerleri faaliyetlerine devam ediyor. Esnafımızı gezdiğimizde genelinin söylediği, işlerinin düşük olması. Önümüz kış ve esnafımızın en ölü sezonu" dedi.

Bu süreçte mücbir sebep uygulamasının da sona erdiğini ifade eden Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılmasının şart olduğunu her platformda yüksek sesle dile getirdik ama uzatılmadı. Geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda teklif edilen ve komisyondan geçen, ancak yasalaşmayan bir metin görseliyle sosyal medyada 'Mücbir Sebep 1 yıl uzatıldı' şeklinde müjde paylaşımları yapılmıştı. Süre uzatıldıysa neden hala Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı? Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı ve birçok hükümet yetkilisini geçtiğimiz hafta deprem bölgesi oda başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmelerde mücbir sebep süresinin uzatıldığına dair her hangi bir bilgi bizlere verilmedi. Düzenleme yapılacağını ve yapılması düşünülen düzenleme ile mücbir sebep halinin uygulanmasında vergi mükelleflerinin kategorize edilerek, uygulamadan belirli firmaların yararlanacağı söylendi. Depremzede mükellefin küçüğü büyüğü olmaz. Ziyaretlerde de dile getirdiğim talebimizi bir kez daha ifade etmek isterim, asrın felaketini yaşamış ve büyüklüğü 6'yı bulan depremlerin devam ettiği şehirlerimizde mükellef ayırımı olmadan tüm işletmelerin faydalanabileceği bir süre uzatımı yapılmasını talep ediyoruz. Eğer bir süre uzatımı olacaksa bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda hükümet ve bakanlık yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 16:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: MTSO'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.