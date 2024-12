MTSO\'dan Mücbir Sebep Süresi Talebi

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Mücbir Sebep halinin 1 yıl uzatıldığı noktasında hala resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek, "Eğer bir süre uzatımı olacaksa bir an önce açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında esnafın en çok dile getirdiği konunun iş daralması yaşadıkları olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Kışla Caddesi'nin bir tarafı Saray Mahallesi Rezerv Alan projesi nedeniyle yıkıldı, diğer taraftaki iş yerleri faaliyetlerine devam ediyor. Esnafımızı gezdiğimizde genelinin söylediği, işlerinin düşük olması. Önümüz kış ve esnafımızın en ölü sezonu" dedi.

Bu süreçte mücbir sebep uygulamasının da sona erdiğini ifade eden Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılmasının şart olduğunu her platformda yüksek sesle dile getirdik ama uzatılmadı. Geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda teklif edilen ve komisyondan geçen, ancak yasalaşmayan bir metin görseliyle sosyal medyada 'Mücbir Sebep 1 yıl uzatıldı' şeklinde müjde paylaşımları yapılmıştı. Süre uzatıldıysa neden hala Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı? Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı ve birçok hükümet yetkilisini geçtiğimiz hafta deprem bölgesi oda başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmelerde mücbir sebep süresinin uzatıldığına dair her hangi bir bilgi bizlere verilmedi. Düzenleme yapılacağını ve yapılması düşünülen düzenleme ile mücbir sebep halinin uygulanmasında vergi mükelleflerinin kategorize edilerek, uygulamadan belirli firmaların yararlanacağı söylendi. Depremzede mükellefin küçüğü büyüğü olmaz. Ziyaretlerde de dile getirdiğim talebimizi bir kez daha ifade etmek isterim, asrın felaketini yaşamış ve büyüklüğü 6'yı bulan depremlerin devam ettiği şehirlerimizde mükellef ayırımı olmadan tüm işletmelerin faydalanabileceği bir süre uzatımı yapılmasını talep ediyoruz. Eğer bir süre uzatımı olacaksa bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda hükümet ve bakanlık yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA