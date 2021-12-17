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Otobüs biletleri ile uçak fiyatları başa baş! Arada sadece 10 TL'lik fark var - Son Dakika

Otobüs biletleri ile uçak fiyatları başa baş! Arada sadece 10 TL'lik fark var

17.12.2021 12:54

Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, uçak biletlerini yakalamış durumda. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL'den başlıyor.

Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti. Geçtiğimiz Mart'ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Örneğin, İzmir- Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL'den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı! Arada sadece 10 TL'lik fark var

"İNSANLAR UÇAKLARI TERCİH EDER, HEM DAHA KONFORLU HEM DAHA HIZLI"

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk, otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi. Eskişehir- Zonguldak arası otobüs fiyatına bir haftada 20 TL zam geldiğini söyleyen Öztürk, "Benim memleketim Zonguldak, ama ben burada yani Eskişehir'de okuyorum. Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira. Bir anda yüzde 100 zam olması çok garip. Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL'ye gelirken şu an 90 TL'ye geliyor. Bir haftada artan bir zam var 220 TL kadar ve bu saçmalık yani. İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı" diye konuştu.

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı! Arada sadece 10 TL'lik fark var

"ŞU AN OTOBÜSÇÜLER CAN ÇEKİŞİYOR"

Şehirlerarası otobüs şoförü Sinan Belek de artan fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi. Otobüsçülerin zor durumda olduğunu belirten Belek, "Şu an mazot 10 lira oldu. Ben olsam uçağa binerim yani. Fiyat artışlarından memnun değiliz. Şu an otobüsçüler can çekişiyor. Firmalar ne yapsın bilete yansıtıyor." dedi.

"BU ŞARTLARDA 130 LİRAYA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Eskişehir'den Antalya'ya gidecek olan başka bir yolcu Ramazan Çataltepe ise, artan maliyetler sebebiyle otobüs bileti fiyatlarının yükseldiğini aktardı. Bazen yaptığı yolculuklarında otobüsün koltuklarının büyük oranda boş olduğunu dile getiren Çataltepe, "Mazot olmuş 10 lira. Bazen otobüsler boş gidiyor. Bir ay içerisinde 2-3 kere Antalya'ya gidip geldim. Antalya'dan dönüşte ya 4 yolcu ya da 5 yolcu vardı. Bu adam koca otobüsle oradan yola çıkacak. Arabasının mazotu 200 litre almış olsa, 2 buçuk 3 bin TL doldurmuş olacak. Muavini var, şoförü var. Bu şartlarda 130 liraya yapacak bir şey yok. Uçaklar otobüslere göre daha kurumsallaşmış ve büyük firmalar. Adam belki burada iki seferinde kazanamaz ama diğer seferlerde dolu geldiğinde o açığını kapatıyor ve sürümden kazanıyor. Otobüs belli başlı yerlere gidiyor" dedi.

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı! Arada sadece 10 TL'lik fark var

"ŞU ANKİ YAŞADIĞIMIZ ÜLKE KOŞULLARINA GÖRE NORMAL"

Eskişehir'den Sakarya'ya yolculuk yapan Ömer Kotan, gelen zamların normal olduğunu söyledi. Artan fiyatların düzeleceğini aktaran Kotan, "Geçen seneyle bu sene arasında aslında pek fark yok. Trabzon-Sakarya 150 liraydı 175 lira olmuş. Uçak biletleri 160-170 liraya buluyoruz, ama bir ay önceden alırsak. Bizim işimiz acil. Şu anki yaşadığımız ülke koşullarına göre normal. İnşallah düzelecek. Düzelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otobüs biletleri ile uçak fiyatları başa baş! Arada sadece 10 TL'lik fark var

Türk Lirası, Eskişehir, İzmir, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otobüs biletleri ile uçak fiyatları başa baş! Arada sadece 10 TL'lik fark var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Otobüs biletleri ile uçak fiyatları başa baş! Arada sadece 10 TL'lik fark var - Son Dakika
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