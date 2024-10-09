Otokoç, Tarsus\'ta Yeni Volvo Tesisi Açtı

Ekonomi

Otokoç, MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Volvo tesisi açtı. 8 bin 880 metrekare arsa üzerinde, 820 metrekare showroom ve 830 metrekare servis alanı ile yeni araç satışı, servis için hizmet veriyor. Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra, mekanik satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve aksesuar satışı, sigorta, finansman ve araç koruma hizmetleri tek çatı altında sunuluyor.

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, showroom ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler kapsamında, Otokoç'un Volvo Tarsus tesisinin açılış töreni yapıldı. Showroomun açılışı, yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra konukların da katılımıyla Otokoç Otomotiv ve Volvo Car Türkiye yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Otokoç'un otomotiv perakendeciliğinde ilk akla gelen marka olarak konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün Türkiye dahil toplam 9 ülkede, 307 noktada ve 4 bine yakın çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Ne mutlu ki, şu anda Türkiye'nin lider mobilite şirketi ve Türkiye'nin en büyük 22'nci şirketi konumundayız. Otokoç Otomotiv tüm şirket olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolar ciro elde etti. Yarattığı katma değerle tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve stratejik ortaklarımız yanında ülkemize de kazanç sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insanların hayatını kolaylaştırma hedefiyle geliştirdiğimiz yeni hizmet ve uygulamaları sunuyor, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı tam 96 yıldır birincil önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Sürekli yenilenerek ve hep daha iyisini hedefleyerek otomotiv sektörüne değer katan Otokoç, her tür ihtiyaca uygun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 52 noktada otomotiv perakendeciliğinin lideri konumundadır."

Şimdi de söz konusu liderliklerini daha da pekiştirmek ve Tarsus bölgesine yönelik hizmetleri zenginleştirmek için yeni bir adım attıklarını kaydeden Ekici, "Bugün burada açılışını yaptığımız ve önde gelen markalarımızdan Volvo'nun satış ve satış sonrası bakım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz Tarsus'daki tesisimiz, Otokoç'un ülkemizdeki en yeni ve en kapsamlı Volvo tesisi olma özelliğini taşıyor. Volvo markası; kalite, tasarım, güvenilirlik, sağlamlık, çevre duyarlılığı ve güvenlik değerleriyle Türkiye'de ve dünyada öne çıkan bir markadır. Volvo ile yol arkadaşlığımız, 2009 yılında Otokoç Taşdelen tesisi ile başladı; şu anda da Tarsus tesisimiz ile 9'uncu noktaya ulaştık. Yıllar ilerledikçe bu sinerji etkisinin daha da güçlenerek gelişeceğini de biliyoruz. Bu iş ve güç birliği kapsamında, Volvo'nun Türkiye'deki satış adetlerine, pazar payına ve müşteri adedine ulaşma oranının artmasında önemli rol oynadığımızı düşünüyoruz. Volvo ise bizim bugünkü başarımıza ulaşmamızda önemli mihenk taşlarından biri durumunda. Yaptığımızın her yönüyle bir 'hizmet işi' olduğunun bilincindeyiz. Volvo severlere Otokoç çatısı altında Koç güvencesiyle hizmet veriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tesis açılışına katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da yaptığı konuşmada Tarsus'un çok büyük adım ve gelişmelere ev sahipliği yapan bir kent haline geldiğini belirterek "On bin yıllık tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kentimiz, günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Hem Adana'yı hem Mersin'i bağlayan Tarsus limanıyla, uluslararası hava limanıyla, üst düzey lojistik merkezi olma özelliğinin yanı sıra ticareti, tarımı ve sanayisiyle de artık Türkiye'nin parlak yıldızı olmak durumunda. Bu açıdan Türkiye'nin önde gelen kurumlarından Otokoç ve Volvo'nun kentimize yatırım yapmaları bizim için son derece sevindirici ve gurur verici, örnek teşkil edecek bir adım. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Tarsus'u ileri taşıma hedefimiz doğrultusunda, yerel yönetimler olarak bütün yatırımcılarımızı bu bölgeye yatırım yapmaya teşvik etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve vizyonuna katkı sağlayarak Tarsus'umuza değer katacak bu yatırımın kentimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'TARSUS'UN BULUNDUĞU KONUM OLDUKÇA STRATEJİK BİR NOKTADA'

Otokoç Otomotiv Ford ve Volvo İş Birimi Lideri Tanıl Akçaoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Otokoç olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimizi hizmetlerimizden daha erişilebilir ve kolay şekilde yararlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı çeşitlendirerek onlara daha yakın hale geliyoruz. 2024 yılının ilk 9 ayına baktığımızda Otokoç olarak tüm tesislerimizde Volvo satışlarında yüzde 31'in üzerinde pay ile yer almış olmamız başarımızın en önemli göstergelerinden biri. 2024 yıl sonu için toplamda 4.000 satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Otokoç'un Volvo markasıyla ilgili başarı karnesinin yalnızca satışla sınırlı olmadığını, yetkinlik ve müşteri memnuniyeti gibi önemli alanlarda da ödülleriyle başarının taçlandırıldığını belirtmek isterim. Bu başarılar, büyük bir özverinin, adanmışlığın ve iki markanın takım olarak gösterdiği uyumun bir sonucu. Otokoç Tarsus tesisimizle hizmet vereceğimiz Volvo'nun, bu yapıyı daha da güçlendireceğine gönülden inanıyorum. Tarihi, coğrafi konumu, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgeyi en iyi temsil edenlerden biri olarak konumlanan Tarsus'taki yeni tesisimiz ile Volvo müşterilerine Otokoç kalitesini ve güvencesini sunabileceğimiz için son derece mutlu ve gururluyuz. Tarsus'un bulunduğu konum itibarıyla oldukça stratejik bir noktada. Ülkemizin en özel coğrafyalarından olan Çukurova Bölgesi'nin kalbinde yer alıyor. Tarsus'ta da müşterilerimiz; Volvo markasının güvenlik ve kalite unsurlarını teknoloji ile sunan, geniş araç yelpazesini bulabilecek. Otokoç Volvo Tarsus tesisi, 8 bin 880 metrekare arsa üzerinde, 820 metrekare showroom ve 830 metrekare servis alanı ile yeni araç satışı, servis için hizmet veriyor. Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra, mekanik satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve aksesuar satışı, sigorta, finansman ve araç koruma hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Diğer taraftan tesisimiz çok önemli bir zincirin de yeni halkasını oluşturuyor. Elektrik enerjisini tamamen Niğde'de kurduğumuz güneş enerjisi santralinden sağlayacağız. Bu yönüyle Otokoç Otomotiv'in sürdürülebilirlik ve temiz çevre politikalarının da somut bir örneğini gördüğümüz Otokoç Volvo Tarsus tesisimizin hem Tarsus hem de çevre bölgelerdeki müşterilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu da şunları dile getirdi:

"15 yılı aşkın Volvo ve Otokoç iş birliği, bugüne kadar birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçirdi. Ancak, bugün açılışını yaptığımız bu yeni Otokoç Volvo tesisi, bu iş birliğinin en son ve en önemli adımlarından biri oldu. Bu yeni tesis aynı zamanda, Otokoç Otomotiv'in yalnızca Volvo markası olarak varlık gösterdiği ilk yetkili satış ve servis noktası olma özelliğini de taşıyor, bu da bizi son derece gururlandırıyor. Bunun yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu tesis, Volvo ailesinin en güncel standartlarına uygun şekilde inşa edildi ve en modern teknoloji ile donatıldı. Amacımız, bu tesis sayesinde Tarsus ve çevresine en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunmak, Volvo markasını daha fazla müşteriyle buluşturmak ve bölgedeki Volvo ailesini daha da büyütmektir. Böylesine önemli bir yatırımı hayata geçirdikleri için Otokoç ailesine teşekkür etmek isterim. Volvo Car Türkiye ile Otokoç Otomotiv arasındaki karşılıklı güven ve destek, bu başarının en büyük mimarıdır. Bu tesisi mümkün kılan Otokoç Otomotiv ve Volvo Car Türkiye ailesindeki tüm ekibimize ve çalışanlarımıza da teşekkür etmek isterim."