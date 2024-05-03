Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 43,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 3,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda 2,4'lük artışla 2,6 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,9'unu oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 467,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 871,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.

Nisanda 1068 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 82 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,34 dolara geriledi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün Nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 2.551.861 2.612.976 2,4 16,0 34.342.693 35.878.722 4,5 16,1 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.650.613 1.723.328 4,4 10,5 22.252.400 24.300.450 9,2 10,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 857.103 885.631 3,3 5,4 11.695.765 12.553.788 7,3 5,6 Yaş Meyve ve Sebze 234.939 211.552 -10,0 1,3 3.153.014 3.490.287 10,7 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 168.426 201.205 19,5 1,2 2.429.807 2.598.475 6,9 1,2 Kuru Meyve ve Mamulleri 108.966 115.160 5,7 0,7 1.521.719 1.728.162 13,6 0,8 Fındık ve Mamulleri 124.196 178.757 43,9 1,1 1.704.363 2.071.223 21,5 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 84.225 49.293 -41,5 0,3 727.647 789.043 8,4 0,4 Tütün 58.280 67.314 15,5 0,4 883.553 933.565 5,7 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.478 14.416 -0,4 0,1 136.532 135.907 -0,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 274.547 303.645 10,6 1,9 3.778.589 3.664.999 -3,0 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 274.547 303.645 10,6 1,9 3.778.589 3.664.999 -3,0 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 626.702 586.004 -6,5 3,6 8.311.704 7.913.273 -4,8 3,6 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 626.702 586.004 -6,5 3,6 8.311.704 7.913.273 -4,8 3,6 II. SANAYİ 13.783.981 13.277.885 -3,7 81,2 180.784.505 180.656.778 -0,1 81,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.118.644 996.561 -10,9 6,1 14.581.585 14.008.570 -3,9 6,3 Tekstil ve Hammaddeleri 756.466 700.030 -7,5 4,3 9.898.497 9.478.387 -4,2 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 145.812 105.823 -27,4 0,6 2.081.941 1.659.666 -20,3 0,7 Halı 216.366 190.709 -11,9 1,2 2.601.147 2.870.517 10,4 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.382.892 2.503.132 5,0 15,3 32.428.102 31.220.957 -3,7 14,0 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.382.892 2.503.132 5,0 15,3 32.428.102 31.220.957 -3,7 14,0 C. SANAYİ MAMULLERİ 10.282.445 9.778.191 -4,9 59,8 133.774.818 135.427.251 1,2 60,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.496.665 1.230.721 -17,8 7,5 20.398.600 18.324.671 -10,2 8,2 Otomotiv Endüstrisi 2.690.024 2.746.099 2,1 16,8 32.085.424 35.570.040 10,9 16,0 Gemi, Yat ve Hizmetleri 107.988 80.867 -25,1 0,5 1.262.182 2.186.587 73,2 1,0 Elektrik ve Elektronik 1.216.085 1.200.487 -1,3 7,3 15.454.559 16.160.681 4,6 7,3 Makine ve Aksamları 882.562 848.827 -3,8 5,2 10.645.086 11.320.754 6,3 5,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 997.153 919.373 -7,8 5,6 13.349.904 12.117.732 -9,2 5,4 Çelik 1.063.436 1.208.222 13,6 7,4 17.997.765 15.415.157 -14,3 6,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 373.567 339.191 -9,2 2,1 5.112.855 4.478.668 -12,4 2,0 Mücevher 477.350 344.290 -27,9 2,1 6.197.594 7.321.730 18,1 3,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 417.252 350.578 -16,0 2,1 4.515.558 5.397.122 19,5 2,4 İklimlendirme Sanayii 560.364 509.535 -9,1 3,1 6.755.291 7.134.109 5,6 3,2 III. MADENCİLİK 467.161 467.193 0,0 2,9 6.011.016 5.825.573 -3,1 2,6 Madencilik Ürünleri 467.161 467.193 0,0 2,9 6.011.016 5.825.573 -3,1 2,6 T O P L A M (TİM*) 16.803.004 16.358.055 -2,6 100,0 221.138.215 222.361.073 0,6 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.441.820 2.912.652 19,3 15,1 30.294.805 35.287.949 16,5 13,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 19.244.823 19.270.706 0,1 100,0 251.433.020 257.649.022 2,5 100,0

Kaynak: AA