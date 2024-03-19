ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile ilişkilerin ilerlediğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile ilişkilerin ilerlediğini belirtti

ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile ilişkilerin ilerlediğini belirtti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ilerlediğini, iki ülke arasında yatırım ve iş birliği zeminini oluşturmak üzere çok sayıda anlaşma imzalandığını belirterek, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi,...

19.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ilerlediğini, iki ülke arasında yatırım ve iş birliği zeminini oluşturmak üzere çok sayıda anlaşma imzalandığını belirterek, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda yarar sağlayan köklü ilişkiler geçmişten bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İş dünyalarımızın, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya koyması çok önemli" dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vahabov, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vahabov, ülke olarak ekonomik gelişimi sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kuyumculuk sanayisini ve inşaat sektörünü geliştirmek üzere Türk reel sektörüyle işbirliği yapmak ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti. Çalışma programları kapsamında, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası'na da bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Vahabov, Özbekistan'da 400 tonluk altın rezervi bulunduğunu hatırlattı. Vahabov, "Hammaddenin bol olduğu ülkemizde, kuyumculuğa katma değer kazandırarak sektörü geliştirmek istiyoruz" dedi.

Taşkent'te kentsel dönüşüm

Özbekistan'da inşaat sektörünün geliştiğinin altını çizen Vahabov, Taşkent'te kentsel dönüşümün devam ettiğini bildirdi. Vahabov, "Ülkemizde gelir seviyesi ve nüfus artıyor. Bu doğrultuda da inşat sektörü gelişiyor. Sektörün daha fazla hammadde ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi. Özbekistan'da organize sanayi bölgesi inşa edilmesini istediklerini bildiren Vahabov, Türkiye'de OSB'lerin nasıl kurulup, yönetildiği konusunda bilgi talepleri olduğunu da ifade etti.

Spor ayakkabı fabrikası talebi

Özbekistan nüfusunun 36 milyona yükseldiğini ve her yıl düzenli olarak arttığını bildiren Vahabov, artan nüfus karşısında ülkede inşaat malzemeleri ve mobilya ürünlerine ihtiyacın ortaya çıktığını söyledi. Mobilya hammaddesinin ithal edildiğini kaydeden Vahabov, özellikle orta gelirli vatandaşlara yönelik mobilya üretimine talep olduğunu belirtti. Vahabov, "Her yıl yaklaşık 100 bin konut yapılıyor. Bu konutlar için inşaat malzemesi ve mobilya ihtiyacı var" dedi.

Özbekistan'ın deri sanayi ürünlerine de ihtiyacı bulunduğunu anlatan Vahabov, "Ülkemizde spor ayakkabı üretimi yok. Bizim nüfusumuz ve civar ülkelerin 80 milyon nüfusu spor ayakkabı üretim ve ticareti için pazar durumunda. Ülkemize bu alanda yatırım yapmak isteyen olursa uygun faizli finansman desteği sağlanabilir" diye konuştu.

Özbekistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hiva kenti hakkında bilgi veren ve turizm sektöründeki gelişimlerinden bahseden Vahabov, Hiva kenti yakınında Özbek kültürünü yansıtan ürünlerin satılması için bir çarşı yapmayı planladıklarını söyleyerek, bu çarşının projelendirilmesi konusunda destek istedi. Vahabov, Özbekistan'ın ihtiyaçlarına uygun biçimde ticaretin gelişmesi durumunda hedeflenen dış ticaret rakamına ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Türk müteahhitlerden 6,9 milyar dolarlık proje yatırımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde iki ülke dış ticaretinin 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan ATO Başkanı Baran, karşılıklı ziyaret ve temaslarla Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaretin 3 milyar doları aştığını söyledi.

Özbekistan'daki Türk yatırımlarının da 1,7 milyar doları aştığını kaydeden Baran, Türk müteahhitlerinin Özbekistan'da Taşkent City, Piramit Tower, Akay City başta olmak üzere 6,9 milyar dolar değerinde 262 proje üstlendiğini bildirdi. Türkiye'de de yaklaşık 400 Özbek sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Baran, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda yarar sağlayan köklü ilişkiler geçmişten bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İş dünyalarımızın, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya koyması çok önemli. İki ülke arasındaki bu sıcak yaklaşım ve rakamların gösterdiği ivme, Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve tüm tecrübelerimizle Özbekistan'a katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin inşaat sektöründe ilerlemiş bir ülke olduğunu, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi olduklarını bildiren Baran, "Bu alanda iş birliğimizi geliştirebiliriz" dedi.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent'in sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Baran, 2023 yılında Semerkant'ta düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı'na katıldıklarını da bildirdi. İki ülke arasındaki ticarette, Ankara'nın payının çok düşük olduğunu belirten Baran, Ankara ile Özbekistan'ın ticaretini geliştirmek istediklerini, sağlık turizminin bu konuda önemli olduğunu söyledi.

Vahabov'un Baran'a gerçekleştirdiği ziyarete, Özbekistan ve Türkiye İş İnsanları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Özbekistan Ulusal Bankası Başkanı Mirsoatov Alisher Kudratullaevich'ın da aralarında yer aldığı bir heyet eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Özbekistan, Türkiye, Ankara, Dış Politika, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile ilişkilerin ilerlediğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Depremler Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatını Kazandı
    12:33 Depremler Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatını Kazandı

    Gaziantep'te yaşanan depremler nedeniyle işine 3 gün gidemeyen ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan bir işçi, hukuk mücadelesi sonucunda kazandı. İş Mahkemesi, işçinin devamsızlığının makul ve mazur görülebilecek nedenlere dayandığını belirterek işverenin iş akdini haklı gerekçeyle sonlandıramadığını ifade etti. İşçi, yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazandı.

  • Bursa'da KOBİ OSB için alanlar hazır
    12:26 Bursa'da KOBİ OSB için alanlar hazır

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen KOBİ Buluşması İftar programına katıldı.

  • Gebze'de Ramazan ayında ekmek fırınları denetleniyor
    12:26 Gebze'de Ramazan ayında ekmek fırınları denetleniyor

    Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayında ilçe genelinde üretim yapan ekmek fırınlarını denetliyor. Denetimlerde hijyen kuralları, fiyat tarifesi ve ekmek gramajı gibi konular inceleniyor.

  • Türkiye, NATO DIANA Programı'na 8 yeni test merkeziyle katıldı
    12:25 Türkiye, NATO DIANA Programı'na 8 yeni test merkeziyle katıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na 8 yeni merkezin katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA Programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor ve Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemi vurgulanıyor.

  • Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı 2024'te 300 Milyar Dolara Yükseldi
    12:19 Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı 2024'te 300 Milyar Dolara Yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyon açığı 2023 yılı sonunda 284,7 milyar dolar iken, 2024 ocak sonunda 300 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları azalırken, yükümlülükleri ise artış gösterdi. Bu durum net uluslararası yatırım pozisyon açığının artmasına neden oldu.

  • Mezitli'de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi
    12:17 Mezitli'de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi

    Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Başkan Tarhan, yeni dönemde Küçük Sanayi Sitesi'nin moderleştirilmesi ve genişletilmesi için kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını duyurdu.

  • CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı
    12:11 CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı

    CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.

  • Muğla'da Güneş Enerji Santrali Projesi Devam Ediyor
    12:04 Muğla'da Güneş Enerji Santrali Projesi Devam Ediyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali projesi hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Muğla'ya yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretilecek ve karbon emisyonu azaltılacak.

  • Sapanca'da Beton Yığınına Dönen İlçe
    12:04 Sapanca'da Beton Yığınına Dönen İlçe

    Para kazanma hırsı, belediyenin denetim yapmaması, eskiden tarımla anılan Sapanca'yı adeta mahvetti. Meyvesi ile ünlü ilçede artık tarlalardan bungalov yetişiyor. Ağaçların yok edildiği Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile ilişkilerin ilerlediğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement