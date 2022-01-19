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PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı - Son Dakika

PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı

19.01.2022 13:22

Bulgaristan'a girişlerde PCR zorunluluğunun başlamasına kısa süre kala stok alışverişi için Edirne'ye akın eden çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, kısa sürede buldukları her şeyi almak için bir birleriyle yarıştılar. Bulgarlar, araçlarının bagajını doldurup Edirne'den ayrıldılar.

Bulgaristan'da artan koronavirüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Yarından itibaren Bulgaristan'a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası ve ya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek. Bulgaristan'ın PCR kararının maliyetli olacağını düşünen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, uygulama öncesi Edirne'ye akın etti.

Bulgarlar, PCR zorunluluğuna saatler kala Edirne'ye akın edip ne var ne yok aldılar

ÜRÜNLERİ ALABİLMEK İÇNİ ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Gerek tur otobüsleriyle gerekse şahsi araçlarıyla Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları, kısa sürede buldukları birçok ürünü alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün alan ve aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

Bulgarlar, PCR zorunluluğuna saatler kala Edirne'ye akın edip ne var ne yok aldılar

BULGARİSTAN VATANDAŞLARI ÜZGÜN

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

Bulgarlar, PCR zorunluluğuna saatler kala Edirne'ye akın edip ne var ne yok aldılar

EDİRNE ESNAFI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Edirneli esnaf Metin Doğan, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. PCR uygulaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandığını belirten Doğan, PCR uygulaması nedeniyle artık gelişler de azalma yaşanacağını söyledi.

Bir başka esnaf Sema Battal da, PCR kararını 2 gün önce öğrendiklerini haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin şimdi elinde kalacağını ve mağdur olduğunu belirtti.

Bulgarlar, PCR zorunluluğuna saatler kala Edirne'ye akın edip ne var ne yok aldılar
Bulgarlar, PCR zorunluluğuna saatler kala Edirne'ye akın edip ne var ne yok aldılar
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı
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Bulgaristan, alışveriş, PCR Testi, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı - Son Dakika
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