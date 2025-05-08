Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma! - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!

Türkiye\'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!

Rekabet Kurumu, süt pazarında rekabeti engelleyici eylemler olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, süt üreticileri, tedarikçiler ve tüketiciler arasındaki ilişkileri ve piyasa koşullarını değerlendirecek. Soruşturma kapsamında toplam 41 şirketin incelemeye alındığı bildirildi.

08.05.2025 11:37
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Rekabet Kurumu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin, fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulundukları iddiasına yönelik ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Çiğ süt alımı pazarı bakımından Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ile 39 firma hakkında, süt yemi satışı pazarı bakımından 3 firma hakkında, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından ise 13 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

İŞTE SORUŞTURMA BAŞLATILAN ŞİRKETLER

Çiğ süt alımı pazarında;

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ

Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ

Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ

Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ

Eti Gıda San. ve Tic. AŞ

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ

Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ

İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ

Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ

Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,

Özgüllü Süt Mamülleri AŞ

Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ

Rella Gıda San. ve Tic. AŞ

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ

Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ

Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ

Uğuray Süt AŞ

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Süt yemi satışı pazarında;

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarında;

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ

Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ

Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ

Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Birde şu %1,%3 yağ oranı hliesinede son verilsin. 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Anadolu'daki köylü çiftçileri hile yok ama kimse desteklemiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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