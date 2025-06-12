Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: \'369\'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun\'
12.06.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

İSTANBUL Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Çok daha fazlasını yapmak arzusundayız. Halihazırda planlı sanayi alanlarının yüzölçümümü, ülkemizin binde 2'sine tekabül ediyor. Türkiye'deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde, bu oran halen binde 4 seviyesinde" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Kacır ile beraber İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile çok sayıda davetli katıldı.

'SANAYİDE ÇALIŞAN SAYIMIZI 3 MİLYON 900 BİNDEN 6 MİLYON 700 BİNE ÇIKARDIK'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, Ar-Ge'yi, yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşım ve nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırım dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgarını başarılı şekilde göğüslememizi sağladı. Ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdı. Bu dönemde sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Üretim kabiliyetlerimizle, pandemi sonrasındaki küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini başarılı şekilde değerlendirdik. Büyük bir rekabet avantajı elde ettik. Türkiye artık Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir" dedi.

'369'UNCU ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZ ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN'

Bakan Kacır, " OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Bu vesileyle su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek üzere bugün itibariyle kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Çok daha fazlasını yapmak arzusundayız. Halihazırda, planlı sanayi alanlarının yüzölçümü ülkemizin binde 2'sine tekabül ediyor. Türkiye'deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde bu oran halen binde 4 seviyesinde. 2030 yılına dek OSB'lerden ve endüstri bölgelerinden oluşan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı önemli ve öncelikli hedef olarak görüyoruz. Bu doğrultuda plan ve stratejilerimize yön verecek Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırlıyoruz" dedi.

'SAMSUN-ADANA-MERSİN HATTINDA 17 ŞEHİRDE 32 POTANSİYEL YATIRIM ALANI TESPİT ETTİK'

Bakan Kacır, "Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Adana- Mersin hattında 17 şehirde toplam 166 bin hektar büyüklüğünde 32 potansiyel yatırım alanı tespit ettik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama büyüklüğünün 336 hektar olduğunu dikkate aldığımızda plan kapsamında incelediğimiz alanların ortalama büyüklüğü OSB'lerimizin 10 katının üzerinde. Master Plan'ın ikinci fazında Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirilecek Kalkınma Yolu Projesi güzergahında, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sanayi hattı kurmayı öngörüyoruz. Ardından orta koridor ve Zengezur Koridoru devamında yeni sanayi alanları oluşturmak üzere çalışacağız. Raylı sistem ağıyla entegre bu sanayi alanlarıyla yatırımcılarımız, ürünlerini küresel pazarlara daha hızlı ve rekabetçi şekilde ulaştırma imkanına sahip olacak. Sanayimizin başarısını sürdürülebilir kılmak adına, Türkiye'nin üretim üsleri, organize sanayi bölgelerinde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak uygulamaları devreye alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Yakakent, İstanbul, Politika, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.