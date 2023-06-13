Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı

Asgari ücrete ara zam için çalışmalarına resmen start verildi. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

KOMİSYON'DA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak son bir dokunuş yapması beklenen asgari ücret rakamı kamuoyuyla paylaşılacak.

MASADA ÜÇ RAKAM VAR

Yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi beklenirken kulislerde konuşulanlara göre masada 3 zam ihtimali yer alıyor:

Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda, net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.

Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda, net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda, net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

TÜRK-İŞ: İŞİMİZE GELMEYEN BİR RAKAM OLURSA TOPLANTIYA GİTMEYİZ

Asgari ücret pazarlığına saatler kala ise işçi temsilcisi Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, süreç başlamadan resti çekti. Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay: Toplantıda masaya ne getirecekler, görelim.

"MASAYA NE GETİRECEKLER GÖRELİM, ONA GÖRE TAVRIMIZI ALIRIZ"

Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, "Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

İŞVERENE ÇAĞRI YAPTI: ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET VER

Ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu. Atalay, "Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?" dedi.

OCAK AYINDA TARİHİ BİR ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.