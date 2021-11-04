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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz

04.11.2021 11:47

Son dakika: 'Türkiye 2023' zirvesine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, yıl sonunda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşılacağını söyledi. Yaşanan sıkıntıların da farkında olduklarını belirten Erdoğan, gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünyamız oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından koronavirüs salgını ile mücadelesini artık daha ümitvar bir şekilde sürdürüyor. Başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başladığını görüyoruz. Küresel ekonomi geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşurken, üretim ve ihracat da artıyor. İnsan hareketliliğinin yeniden başlaması ile birlikte turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit oluyoruz.

"İNSANLIK SALGIN KAYNAKLI YENİ SORUNLARLA YÜZ YÜZE GELİYOR"

Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak inşallah bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Ancak insanlık salgının sağlık boyutuna dair meseleleri çözdükçe, bu sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geliyor. Küresel enflasyon, tıpkı geçen seneki ekonomik durgunluk gibi bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan raflarda yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir. Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar salgının en fazla mağdur ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum özellikle Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının da artmasına yol açıyor. Ekonomimizi insanımızı ve yurtdışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz.

"YIL SONUNDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülke aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapatırken, biz böyle bir yola başvurmadık. Bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken diğer taraftan da stratejik sektörlerimiz başta olmak üzere üretim süreçlerimizi devam ettirdik. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehirlerimize yeni üretim tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.

"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ, TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek; çiftçimizi ve üreticimizin korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir haydi yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kadim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz - Son Dakika
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