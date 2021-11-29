Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

"Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun", "Güncel dolar ve altın kuru", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti" gibi ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR: İŞTE MASADAKİ SON RAKAMLAR

Asgari ücret görüşmeleri hayat pahalılığına ilişkin tartışmaların gölgesinde başlıyor. Net ücretin 3 bin 500 ile 3 bin 750 lira arasında olması bekleniyor.

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, gözler asgari ücrette belirlenecek yeni rakama çevrildi. Yoksulluk sınırı, DİSK ve TÜRK-İş'in verilerine göre 10 bin liranın üzerine çıktı. Uzmanlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiği konusunda hemfikir.

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SIFIR OTOMOBİLLERE BİR AYDA ÜÇÜNCÜ ZAM!

Türk Lirası'nda tarihi rekor kaybı devam ederken sıfır otomobillere bir ay içerisinde üçüncü kez zam geldi. İkinci el araç ilanlarında da görülmemiş artışlar yaşanıyor.

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ASGARİ ÜCRETİN 4 BİN TL'YE ÇIKMASI İÇİN VERGİ VE KESİNTİLERİN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta olacak. İşçi sendikalarının 2022 maaş zam oranının ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile sendikasından da yeşil ışık geldi. Asgari ücrette yüzde 25-30 arası bir zam bekleniyor. Bu orana göre net ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak asgari ücretten vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde. Böylece daha fazla bir artışla asgari ücretin 4 bin TL civarına çekilmesi düşünülüyor.

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DÖVİZDE BORÇLANANLARA UYARI: VAKİT KAYBETMEDEN 'UYARLAMA' TALEBİNDE BULUNUN

Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan yükseliş dolar veya euro üstünden iş sözleşmesi imzalayanları da zor durumda bıraktı. Borçlar kurla birlikte daha da artmaya başladı. Fakat bu durumda olanlar için bir fırsat bulunuyor. Öngörülemeyen orandaki döviz artışından zarar görenleri uyaran Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun" ifadesini kullandı.

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DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Cuma gününü 12,40'tan tamamlayan dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 12,64 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 14,27'den, sterlin ise 16,88'den alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN FİYATI 723 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 723 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.187 lira, cumhuriyet altını da 4.837 liradan alıcı buluyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETTEN GELEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz aylarda alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin Ataşehir şubesinden gelen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde iki market arabasıyla yiyeceklerin çöpe atıldığı ve bu ürünlerin içerisinde ekmeklerin de yer aldığı görüldü.

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