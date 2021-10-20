Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Türkiye ve Nijerya arasında 7 farklı anlaşma imzalandı, KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 ana firma satışlarını durdurdu gibi son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

ERDOĞAN'IN NİJERYA ZİYARETİNDE 7 ANLAŞMA BİRDEN İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

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IHLAMUR, ''YEŞİL ALTIN'' OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Bitkisel çaylar satan dükkanların tezgahlarını süsleyen ıhlamurlar görücüye çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ile 400 lira arasında değişiyor.

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MİLLİ AKSUNGUR SİHA, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir'in paylaşımında "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kilo faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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E-DEVLET'TEN YENİ BİR HİZMET DAHA

E-Devlet kapısında yapılabilenlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemede, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kullanıcısının olduğu elektronik imza başvuruları artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

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KKCT'DE 2 YAKIT FİRMASI SATIŞLARI DURDURDU

KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 ana firmanın, koalisyon hükümetinin istifa etmesiyle yaşanan siyasi boşlukta muhatap bulamaması sonucu ülke genelinde kriz çıktı. 2 firmanın yakıt satışını durdurmasıyla istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı istasyonlar ellerinde yakıt kalmadığı için kepenk indirmek zorunda kalırken, birçok yakıt istasyonu da satışları sınırlandırdı.

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