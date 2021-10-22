Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini açıkladı, gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş hazır yemek sektörünü fena vurdu, gibi son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

TÜRK İHA'LARI İÇİN ONLARCA ÜLKE SIRA BEKLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini ve hava aracı teknolojilerinde öncü olan ülkelerin bile Türkiye'den İHA ihraç ettiğini ifade ederek, "Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi" sözlerine yer verdi.

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BULGARLAR, EDİRNE'DEKİ PAZARLARA AKIN ETTİ

Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarı'na gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı. Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.

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HAZIR YEMEK SEKTÖRÜ ÇIKMAZA GİRDİ

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye'de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi.

Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, "Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor. Şu anda hazır yemek sektörü çok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak" dedi.

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BAKAN DÖNMEZ, PETROL İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Son dönemde Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına yönelik iddialar gündemde yer alıyor. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iddiaların kriz havası oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

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SBK HOLDİNG'DEN SEZGİN BARAN KORKMAZ AÇIKLAMASI GELDİ

SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili haberlerde "kara para aklama" ifadelerinin geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu. ABD hukukuna göre kara para aklama suçunun kasten işlenebileceği ve failin gelirin suçtan elde edildiğini bilmesi gerektiği, aksi halde suçun oluşmadığı belirtilen açıklamada, "Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD kaynaklı fonların sahiplerinin ABD'de parayı ne şekilde kazandıklarını bilmesi mümkün değildir" denildi.

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