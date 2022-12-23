Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti

23.12.2022 16:55

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası bazı marketlerin fiyatlarını artırmasına yönelik harekete geçti. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte fırsatçılar hemen kolları sıvayarak ürünlere peş peşe zam yapmaya başladı. Marketlerde bazı etiketlerin değiştiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu sosyal medyada isyan etti.

BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının, "Acil müdahale edilmeli" çağrılarının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, fırsatçılara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

"FIRSATÇILARA KARŞI DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI"

Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

"SUİSTİMAL EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı


Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ürün etiketlerinden bazıları şu şekilde:

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş: 'Haklı gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara ağır idari cezalar uygulanacaktır' Ticaret Bakanı Muş: 'Haklı gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara ağır idari cezalar uygulanacaktır'

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Mehmet Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti
16:17 Beşiktaş'ta oynarken kilosu nedeniyle eleştiriliyordu! Ailton eski günlerini mumla arıyor
16:08 Fransızlar hamleyi yaptı! Dünya Kupası'ndaki tarihi final tekrar mı edilecek?
16:05 PKK/YPG'li teröristler iki kadını tecavüz ederek katletti
15:42 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi
15:41 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı
15:29 Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında
15:24 Bulgarların Noel öncesi Edirne'de alışveriş trafiği arttı: Bizim vatandaşımız fiyat sorup gidiyor
15:07 Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ardından bir skandal daha ortaya çıktı
14:29 Bir köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık onlarca hayvanı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 17:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı bakanlık harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement