SPK\'dan Rekor Halka Arz Açıklaması

Ekonomi

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "2023 yılında toplam halka arz büyüklüğü 2.5 milyar doları aşan 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Sanırım, bu Sermaye Piyasası Kurul tarihinin en yüksek halka arz sayısıydı" dedi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kayseri Valiliği ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Finansal Okuryazarlık projesi çerçevesinde 'Türkiye Seferberliği Kayseri 2024' konferansı için kente geldi. KTO Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen programa, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

'FİNANSAL OKURYAZARLIK MESELESİ ÖNEMİ ARTAN KONULARDAN BİRİ OLDU'

Piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi, gelişmesi; yatırımcının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini de misyon edinmiş bir kurum olduklarını da belirten Gönül, "Son yıllardaki uğraş konularımızın başında finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gelmektedir. Finansal okuryazarlık vizyonumuz ve misyonumuz; ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatıp bu kesime tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kurul olarak neden finansal okuryazarlığa bu kadar önem atfettiğimizi anlatmak isterim. Finansal okuryazarlık meselesi, küresel krizlerden sonra giderek önemi artan konulardan biri haline gelmiştir. Konuya bu doğrultuda; dünya ekseninde baktığımızda en iyi uygulama örneklerinin; ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya'da olduğunu görmekteyiz. Örneğin İngiltere ilk eylem planını 2006 yılında çıkarmıştır. Okul müfredatına finansal okuryazarlık 2014 yılında girmiştir" ifadelerini kullandı.

'PLATFORMU BUGÜNE KADAR 300 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Finansal Okuryazarlık Platformu'nda verilen eğitimlerin önemine de vurgu yapan İbrahim Ömer Gönül, "Bu eğitimler sayesinde günbegün ülkemiz finansal okuryazarlık seviyesinin artışına şahit olacağız. Bunların ölçümü ise çok önemli bir konudur. Mesela biz hangi bilgileri neleri ölçmek için aldık ve kullanıyoruz. Kullanıcıların üyelik için vermiş olduğu tüm bilgiler yalnızca istatistiki amaçlarla toplanmakta olup, eğitim öncesi ve sonrası bireylerin durumlarındaki gelişimlerin izlenmesine ve yaş grubu, yaşanılan bölge, eğitim durumu ve cinsiyet gibi kriterler yönünden demografik verilere dayalı farklı raporlamalar yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır. Platformu bugüne kadar 300 bin kişi ziyaret etti, yaklaşık 30 bin kişi de sertifika aldı. İl ziyaretlerimiz ve protokollerimizle birlikte milyonlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

'FİNANS LİSESİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEDE ÖNEMLİ YERE SAHİP OLACAK'

Finans Lisesi ve Finans Akademisi projeleri hakkında da bilgiler veren SPK Başkanı Gönül, "Finans Lisesi ve Finans Akademisi projesi de son hızla devam etmektedir. İstanbul'da valiliğin de imzacı olduğu protokolümüzü imzalamak üzereyiz. Arsasını ve yakın plan projesini nihayetlendirdiğimiz Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz, piyasalara nitelikli iş gücü yetiştirme anlamında büyük yere sahip olacaktır. Lisemizin içindeki atölyelerle ve lisenin fiziksel altyapısıyla öğrenciler standart üstü bir eğitime sahip olabileceklerdir" dedi.

'BU YIL 30 ŞİRKETİ HALKA ARZ ETTİK'

Halka arzlarla ilgili de konuşan Gönül, "2023 yılında toplam halka arz büyüklüğü 2.5 milyar doları aşan 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Sanırım, bu sermaye piyasası kurul tarihinin en yüksek halka arz sayısıydı. 2024 eylül ayı sonu itibariyle 30 şirketin halka arz yoluyla piyasadan yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolar değerinde fon sağlamasıyla birlikte şu ana kadar 2024 yılı 30 adet şirketi halka arz ettik. Tabii ki, buradaki halka arzlarda asıl başarının yıllarca 1 milyon civarında olan yatırımcı sayısının şu an ki sayısının 7.5 milyon olduğunu, geçen sene bu rakam 8.5 milyondu. Biraz erime kaydetti fakat burada tarihi zirvesiyle 8.5 milyon yatırımcının halka arzlara gösterdiği teveccüh ve borsamıza gösterdiği güven ile gerçekleştirebildik" diye konuştu. Program, İbrahim Ömer Gönül'e günün anısına plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Öykü GENÇ/KAYSERİ,