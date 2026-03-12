Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam - Son Dakika
Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam
12.03.2026 12:47
Orta Doğu'daki savaşın petrol piyasalarını sarsmasıyla Brent petrol yeniden 100 doları aşarken benzin ve motorin fiyatlarına Cuma gününden itibaren zam yapılması bekleniyor. Benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak. Son olarak gece yarısı benzin ve motorine indirim gelmişti.

Orta Doğu'daki savaşın enerji hatlarına sıçramasıyla küresel piyasalarda tam bir panik havası esiyor. Irak açıklarında biri ABD'ye ait iki tankerin vurulmasının ardından Irak tüm petrol terminallerini kapatırken, Brent petrol yeniden 100 dolar barajını aştı. Fiyatları dizginlemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve ABD, tarihin en büyük acil durum müdahalesiyle 400 milyon varil petrolü piyasaya sürüyor. Türkiye de 11,6 milyonluk rezervisini piyasaya süreceğini duyurdu.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek. Benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.

GECE YARISI İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim uygulanmaya başlanmıştı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Yapılan düzenlemeye göre benzindeki 3 liralık indirimin yalnızca 75 kuruşu pompa fiyatına yansırken, motorindeki 4 lira 58 kuruşluk indirimin pompadaki karşılığı 1 lira 15 kuruş oldu.

EŞEL-MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV'den de vazgeçiliyor. Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanıyor. Aynı şekilde akaryakıta gelen indirimler de eşel mobil sistemi ile ÖTV'den düşülüyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 60.39 TL
  • Motorin: 64.16 TL
  • LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 60.23 TL
  • Motorin: 64.00 TL
  • LPG: 29.89 TL

ANKARA

  • Benzin: 61.35 TL
  • Motorinı: 65.27 TL
  • LPG: 30.37 TL

İZMİR

  • Benzin: 61.63 TL
  • Motorin: 65.55 TL
  • LPG: 30.29 TL

13:03
