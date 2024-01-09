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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çanakkale'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çanakkale'de İncelemelerde Bulundu

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Çanakkale'de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Karayel, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin birebir muhataplarından alındığını belirtti.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çanakkale\'de İncelemelerde Bulundu
09.01.2024 - 19:51,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Çanakkale'de incelemelerde bulundu, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'den oluşan komisyon, Dardanel Tesisleri'nde incelemelerde bulunduktan sonra istişare toplantısına katılmak üzere Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Karayel, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nin güney kıyısındaki çalışmalara Çanakkale'den başladıklarını, Balıkesir, Bolu, Bursa, Yalova ve Kocaeli illerinde devam edeceklerini söyledi.

Gittikleri illerde hem sektörün paydaşlarıyla istişarelerde bulunduklarını hem de su ürünlerine ait önemli tesisleri, balıkçı barınaklarını, kooperatifleri, limanları ziyaret ettiklerini anlatan Karayel, şunları kaydetti:

"Sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin birebir muhataplarından alınması anlamında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Komisyonumuz, sektörün Meclis ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi açısından son derece önemli. Ortak akılla çalışıyor ve süreçlere yaklaşıyoruz. En doğru çözümü bulmak için gayret sarf ediyoruz. Çözümü sadece biz aramıyoruz, sorunu yaşayanlardan çözümü de dinlemek istiyoruz. Akademisyenlerle müzakere ediyoruz. Dinleme kısmının tamamlanmasıyla saha çalışmalarında bir araya geliyoruz. "

Sahada yaptıkları çalışmaların sektör temsilcileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını dile getiren Karayel, Meclis'te ele alınan konuların sözde kalmamasının, yerinde görülmesinin önemini vurguladı.

Ege ve Karadeniz bölgelerinde, Van'da yaptıkları çalışmalara değinen Karayel, "İnci kefali, sodalı sularda yaşayan endemik bir tür. Ülkemizde ve dünyamızda sadece Van'da bulunan bu tür ile ilgili yerinde saha çalışması yaptık. Orada da Karadeniz ve Ege'de gördüğümüz genel sıkıntılar var, balıkçı barınaklarıyla ilgili sıkıntılar gibi. Bunun dışında yöreye has sıkıntılar oluyor. Bunları da saha çalışmalarımızda net bir şekilde tespit etme fırsatımız oluyor." dedi.

Toplantıda daha sonra sektör temsilcileri, komisyon üyelerine yaşadıkları sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini aktardı.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Hasan Uysal'ın hazır bulunduğu toplantının ardından komisyon üyeleri, Lapseki ilçesindeki İda Gıda Kuluçkahane ile Biga ilçesindeki Kemer Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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