Ticaret Bakanlığı, Ramazan Ayı Öncesi Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi Yaptı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş düzeyde olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İstanbul

İstanbul Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'daki bazı marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50'nin üzerinde ürünü denetlediklerini belirten Menteşe, "Malum ramazan ayımız geliyor. Özellikle ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere bakıyoruz." dedi.

Menteşe; etiket fiyatları, etiketlerdeki uygunluk ve alım fiyatlarını incelediklerini dile getirerek, "Güzel örnekler de var. İstanbul'umuzda yerel market zincirlerimizin bir kısmı ramazan ayı sonuna kadar ücretlerini dondurdular. Yani, en azından ramazan ayı boyunca ücret artışı olmayacağı, fiyat artışı olmayacağı konusunda bir karar aldılar. Bu güzel bir gelişme. Biz 39 ilçede de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Marketlerdeki indirimli satışlarda indirimden bir önceki fiyatın da vatandaş tarafından görünür olması gerektiğine işaret eden Menteşe, "Bazı zincir marketlerde manav ürünleri reyonlarında müşteriyi bilgilendirmek adına genel gider tablosu bulunmaktadır. Tüketiciler bu tabloya bakarak ürün fiyatlandırması hakkında bilgi sahibi olabilirler." diye konuştu.

Ankara

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan da ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Denetimlerde fiyat etiketlerinde olması gereken ürünün satış, birim fiyatı, nerede üretildiği ve logo gibi unsurlarına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Temel gıda ürünlerinde reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetlediklerinin altını çizen Tan, ramazan ayı boyunca da denetimlerin yaygın olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İzmir

İzmir Ticaret Müdürü Murtaza Çağrı Ergün de ramazan ayı öncesinde denetimlere yoğun bir şekilde devam ettiklerine işaret ederek, "İlimizde her gün en az 8 farklı ilçede olmak üzere 6 farklı ekibimizle sürekli denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde binlerce ürün haksız fiyat, etiket ve ürün künyeleri yönünden incelenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya

Antalya'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetimler yapıldı.

Ekipler; sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

İl Ticaret Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Sebahat Akdoğan, ramazan ayı öncesinde özellikle temel gıda ürünlerinde denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti.

Her gün kentte 10 ekiple denetim yaptıklarını anlatan Akdoğan, denetimlerde etiket fiyatlarının değişim tarihine, üretim yerlerine dikkat ettiklerini kaydetti.

Kayseri

Kayseri Ticaret Müdür Vekili Gazi Dinçaslan da Bakanlıkça fahiş fiyat artışı, fiyat etiketi ve marketlerdeki kasa reyon fiyat farkına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerin ardından gerekli tutanakların tutulduğunu anlatan Dinçaslan, "Marketlerde özellikle etiketlerin uygun olup olmadığı, kasa reyon fiyat farklarının çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Manav reyonlarında meyve ve sebzede hal kayıt sistemiyle kontrollerimizi yapıyoruz. Künye bulundurmadıysa belediyeye bildirim yapıyoruz." dedi.

Mersin

Mersin Ticaret Müdürü Ferhat Sümer de kent genelindeki marketlerde denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Denetim sonuçlarının tutanakla kayıt altına alındığını dile getiren Sümer, "Bu denetimlerimiz sadece tüketicimizin değil esnaf ve

tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Bu nedenle fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetiyle mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Adana

Adana Ticaret Müdür Vekili Hüseyin Gödelek de uyumsuzluk olduğu taktirde her bir ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığına işaret etti.

Kocaeli

Kocaeli Ticaret Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, bu yıl ilde denetim yapılan firma sayısının 1850'ye ulaştığını belirterek, bu süreçte 4 bin ürünün fiyat, etiket ve fahiş fiyat yönünden denetlendiğine işaret etti.

Ulusoy, denetimlerle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi, hem tüketicinin hem de esnafın korunmasının amaçlandığını bildirdi.

Ulusoy, sadece ramazan ayı öncesi değil, 12 ay denetimler gerçekleştirildiğini anlatarak, "Ramazan ayında market sahibi arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum: Bu ay ne kadar çok verirseniz, fakiri fukarayı doyurursanız, fiyat artışı da yapmazsanız, o kadar çok bereketiniz artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya da fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşları korunmak için sürekli denetim yaptıklarını ifade etti.

Konya

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan da etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdıklarını belirterek, "Ramazan öncesi tüketicilerimizi mağdur etmemek adına denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetmen arkadaşlarımızla sahadayız. Tüketicilerimiz, 175'i ya da İl Müdürlüğünü arayarak şikayetlerini iletebilirler. Biz anında müdahale edip denetimlerimizi yapıyoruz." dedi.

Bursa

Bursa Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar da ramazan ayı öncesi fırsatçılığı önlemek için market ve toptancılarda başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm ürünlerde denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde, ürünlerdeki fiyat etiketlerine, raf fiyatı ile kasa arasındaki uyumsuzluğa, etiketlerdeki ürünün fiyatının son değişim tarihi gibi unsurlara dikkat ettiklerini belirten Aslanlar, şunları kaydetti:

"Denetim konusu ürünlerin son üç aylık alış faturaları ve satış fiyatlarını inceledikten sonra girdi maliyetlerinde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın yani girdi fiyatlarında bir artış olmamasına rağmen satış fiyatlarında bir artış söz konusuysa bunları da tespit ederek Bakanlığımızca oluşturulmuş olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilmektedir. Aykırılık olması halinde bunlara da Bakanlığımızca idari para cezası uygulanmaktadır."