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TİM Başkanı Gülle: "Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık"

02.11.2021 22:53

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekim ayı dış satımının Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekim ayı dış satımının Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık." dedi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş ve Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, Adana Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Gülle, törende, yarışmanın yeni ve genç tasarımcıların önünü ve ufkunu açma yönünden çok olumlu bir etkinlik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta her ay önemli başarılara imza attığını dile getiren Gülle, şöyle konuştu:

"Geçen ay ihracat rakamımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu, 7,8 milyar dolar. Bu yıl 200 milyar dolar rakamını yakaladık. Cumhuriyetimizin ilk ihracatı 50,8 milyon dolardı. Bereketli topraklar üzerinde yapılan ve şu an içinde bulunduğumuz Türkiye'nin ilk mensucat fabrikası gibi yapılar, üzerinden nesiller geçse de bize ilham kaynağı olmaya ve ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu göstermeye devam ediyor."

1973 yılına kadar 1 milyar dolar olan ihracatın 1987'de 10 milyar dolara çıktığını, 200 milyar dolar rakamını ise 2021 yılında yakalamayı başardıklarını aktaran Gülle, şunları söyledi:

"Allah'a şükür ki ecdadımızı utandırmadık. Bize bıraktıklarının üzerine kurduk. Cumhuriyetimiz kuran Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'nde 'Bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıkla desteklemediğimiz sürece tam bağımsız olamayız' demişti. Bunun anlamı aldığından fazlasını satman gerek. Borçlu olmaman gerek. Ekim ayı ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 93 oldu. Dış ticaret fazlası veren bir ülke olma yolunda önemli mesafeler kat ettik. 2020 yılını bizden götürdükleri, 2021 yılını da bize kazandırdıkları nedeniyle unutmayacağız. Bunu yapan arkadaşlarımız ihracatçılardır. Bütün bu mutluluğu bize yaşatan, dünyanın en kötü döneminde bile bizlere her ay mutlu ve güzel haberler veren de onlar. Bana, Cumhuriyet tarihimizin aylık rekorlarını açıklama mutluluğu verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini de belirten Gülle, "2023'de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedef var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminim ve biliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan 10 tasarım öğrencisinin tasarımları, podyumda mankenler üzerinde tanıtıldı.

Yarışmada birinciliği Sema Arı kazanırken, Demet Yavuzyiğit ikinci, İpek Çakır ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere plaket ve para ödülü verildi.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda davetli katıldı.

TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık

Cumhuriyet, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık' - Son Dakika Ekonomi


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