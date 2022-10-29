Açılış öncesi anlamlı paylaşım! Devrim otomobili ve TOGG yan yana: Dün, bugün, gelecek
29.10.2022 12:07
TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Geri sayım sürerken şirketin sosyal medya hesabından Devrim otomobili ve TOGGun yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Tweet'te "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla." ifadeleri yer aldı.
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29.10.2022 12:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: Açılış öncesi anlamlı paylaşım! Devrim otomobili ve TOGG yan yana: Dün, bugün, gelecek - Son Dakika