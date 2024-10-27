Trabzon\'da Turizmde Yabancı Düşüşü, Yerli Artışı

Ekonomi

Trabzon'da turizm verileri açıklandı. 2023 yılına oranla yabancı turist sayısında yüzde 0,64 oranında düşüşün yaşandığı kentte yerli turist sayısında ise yüzde 6,09 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Trabzon'u bu yıl yüzde 2,23'lik artışla 1 milyon 164 bin 137 kişi ziyaret etti.

Trabzon'da her yıl artan yabancı turist sayısı bu yıl azalış gösterdi. Özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelen Trabzon'da bu yıl beklenen artış yakalanamadı. 2024 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Suudi Arabistan'dan 322 bin 34 kişinin konakladığı Trabzon'u 47 bin 682 kişi ile Umman, 33 bin 223 kişi ile İran, 30 bin 595 kişi ile Irak takip etti.

Ayasofya Camii, Uzungöl, Sümela Manastırı, Kızlar Manastırı ve Sera Gölü gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Trabzon'u en çok ziyaret eden ilk 15 ülkenin konaklama verilerine bakıldığında ise sadece 5 ülkeden gelen turist sayısında artış yaşandığı gözlendi. 2023 yılında 269 bin 216 Suudi Arabistanlı turistin ziyaret ettiği kente 2024 yılında yüzde 19,62 artışla 322 bin 34 kişi geldi. İkinci sırada yer alan Umman'da ise azalış yaşandı. Yüzde -18,35 oranı ile 47 bin 682 Ummanlı turistin ziyaret ettiği Trabzon'u turizm verilerindeki üçüncü sırasını 33 bin 223 kişi ile İran aldı. 30 bin 595 ziyaretçi ile Irak dördüncü, 30 bin 516 ziyaretçi ile Kuveyt beşinci, 29 bin 996 ziyaretçi ile Ürdün altıncı, 25 bin 91 ziyaretçi ile Birleşik Arap Emirlikleri yedinci sırada yer aldı. İlk 15 ülke arasında Suudi Arabistan, İran, Irak, Azerbaycan ve Almanya ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanırken, Umman, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Bahreyn, İsrail, Rusya, Katar ve Mısır ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında azalış gözlendi. En çok ziyaretçi azalışının yaşandığı ülke İsrail olurken, en çok artışın yaşandığı ülke ise Azerbaycan oldu.

163 farklı ülkeden ziyaretçi

163 farklı ülkeden ziyaretçilerin geldiği Trabzon'u 9 aylık turizminde 515 bin 627 yerli turist ve 648 bin 510 yabancı turist gezdi. Ocak ve Eylül ayları arasında Körfez ülkelerinden 507 bin 662, Asya ülkelerinden 87 bin 668, Avrupa ülkelerinden 27 bin 999, Afrika ülkelerinden 9 bin 732, Amerika'dan 3 bin 446, Avustralya'dan 986, Kuzey Amerika'dan 237 ve Güney Amerika'dan 8 kişi ziyaret etti.

Turizm işletme belgesi tesislerde artış yaşandı

2024 yılının 9 aylık döneminde bakanlık turizm işletme belgeli tesisler verilerinde de artış yaşandı. 2023 yılında 108 işletmenin bulunduğu Trabzon'da bu sayı yüzde 41,67 artarak 153'e yükseldi. Kentte 5 bin 258 oda sayısı 6 bin 151'e, 10 bin 940 yatak sayısı ise 12 bin 831'e çıktı. 7 tane 5 yıldızlı otelin bulunduğu Trabzon'da 23 tane 4 yıldızlı, 53 tane 3 yıldızlı otel bulunduğu belirtildi. Basit konaklama belgesi tesislerde ise bu sayı 138 işletme, 3 bin 392 oda, 6 bin 784 yatak oldu. 7464 sayılı kanuna göre turizm amaçlı konutlara bakıldığında ise bu sayılar 812 konut, 4 bin 552 oda ve 8 bin 781 yatak olarak bildirildi. Toplam konaklama tesis bilgilerinde ise Trabzon'un 291 işletme, 812 turizm amaçlı konut, 14 bin 95 oda, 28 bin 396 yatak kapasitesine sahip olduğu açıklandı. En çok yatak kapasitenin bulunduğu ilçe Ortahisar olurken, en az ilçe ise Dernekpazarı oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl'ün bulunduğu Çaykara ilçesi de 3 bin 68 yatak kapasitesi ile dördüncü sırada yer aldı.

Uçak seferlerinde azalış

2024 yılının 9 aylık dönemindeki dış hat verilerinde ise gelen uçak sayısında yüzde 10,02 oranında azalış yaşandı. 2023 yılında 3 bin 514 uçağın geldiği Trabzon'a bu yılın Ocak ve Eylül aylarında 3 bin 162 uçak geldi. Gelen yabancı ziyaretçi sayısında da yüzde 8,07 oranında azalışın yaşandığı kente geçen yıl 394 bin 22 kişi gelirken, bu yıl 362 bin 205 kişi geldi. Trabzon'a gelen uçaklarda ülkeler arasında Suudi Arabistan 822 ile ilk sırada yer alırken, 497 uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 449 uçak ile Kuveyt üçüncü, 284 uçak ile Almanya dördüncü, 211 uçak ile Ürdün beşinci sırada yer aldı. Havayolu istatistiklerinde de 10 ülke arasında sadece Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar ve Irak'ta artış gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Almanla, Ürdün, Umman, Bahreyn ülkelerinden gelen uçak seferlerinde azalış gerçekleşti.

Tek artış kruvaziyer turizminde yaşandı

Kruvaziyer turizminde ise 2024 yılının ilk 9 ayında artış yaşandı. 2023 yılında 12 kruvaziyer gemisinin geldiği Trabzon'a bu yıl 18 sefer düzenlendi. Gelen yabancı turist sayında ise yüzde 153,93'lük artış yaşandı. Geçen yıl 8 bin 517 turistin gezdiği Trabzon'u bu yıl 21 bin 517 turist ziyaret etti.

Turistlerin kentte geçirdikleri ortalama sürenin 8.5 gün olduğu belirlendi

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ağustos ve Eylül aylarında Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde çıkış yapan 581 Körfez ülkesi vatandaşı ise yüz yüze anket çalışması yapıldı. Trabzon'u ziyaret eden turistlerin yüzde 58,2'sinin otel, yüzde 30'unun ise apartlarda kaldığı belirlenirken, ankete katılanların yüzde 6'sının turizm amaçlı konutlarda, yüzde 4,4'ünün ise ziyaret esnasında kendi evinde kaldığı tespit edildi. Ankete katılan turistlerin yüzde 42,8'inin sosyal medya aracılığı ile Trabzon'u keşfettiği belirlenirken, kenti ziyaret eden turistlerin büyük bir kısmının geliş amaçlarının gezmek, eğlenmek ve dinlenmek olduğunun ifade edildiği bildirildi.

Trabzon'u ziyaret eden turistlerin kentte geçirdikleri ortalama sürenin 8.5 gün olduğu öğrenilirken, bu sürenin yarısının Uzungöl ve kırsalda bulunan tesislerde geçirildiği tespit edildi. - TRABZON