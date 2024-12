Trafikte Dikkat Uyarısı: Canlar Telafi Edilemez

Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Trafik cezaları ağırdır ancak yitirilen canların telafisi mümkün değildir"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafik cezaları ağırdır ancak maddi zararların ötesinde, yitirilen canların telafisi mümkün değildir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı gecesinde trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özel günlerde, trafik yoğunluğu ve insanların dikkatsizliğinin kazalara sebep olabildiğini kaydeden Palandöken, "Karşıdan gelen araçlar veya kendi kullandığınız araçlarla kaza yapma riski her zaman vardır. Bu yüzden, böyle günlerde özellikle daha tedbirli olmalıyız. Tüm taksi duraklarımız sabaha kadar açık olacak" ifadelerini kullandı.

"Trafik cezaları ağırdır ancak yitirilen canların telafisi mümkün değildir"

Trafik kazalarında yitirilen canların yerine gelmediğini hatırlatan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Unutmayın trafik cezaları ağırdır ancak maddi zararların ötesinde, yitirilen canların telafisi mümkün değildir. Bu nedenle, böyle günlerin zehir olmaması için gereken özeni göstermenizi rica ediyorum. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler, eğlence mekanları başta olmak üzere gerekli denetimleri yapıyor. Ancak her insanın başına bir kolluk kuvveti dikmek mümkün olmadığı gibi, her semtte bu önlemleri bir arada görmek de her zaman mümkün olmuyor. Bugünün sağlıklı geçmesi için misafirlikte ya da aile büyüklerinizin yanındaysanız evinize geçerken aynı şekilde dikkatli olmanızı bekliyoruz. Yeni yılın ardından ülkemizde 'şu kadar kaza, şu kadar kayıp' gibi olumsuz haberlerin olmaması hepimizi mutlu edecektir. Bu bilinçle hareket ederek, ortak kutlamalarımızın keyifle geçmesini sağlayabiliriz.