Trendyol, Türk Üreticileriyle Azerbaycan ve Suudi Arabistan\'a Satış Yaptı

Ekonomi

Trendyol aracılığıyla dünya pazarlarıyla buluşan Türk üreticiler, şubat ayında en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a satış yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Trendyol satıcıları şubat ayında da e-ihracatta hız kesmeyerek, en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a satış yaptı. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu.

Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler sıralamasında İstanbul başı çekerken, onu sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya takip etti.

Trendyol, geçen yılın mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 85 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılmasına aracı oldu.