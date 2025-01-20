Trump'ın Yeni Yönetiminin Ekonomi Politikaları Küresel Piyasaları Etkileyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'ın Yeni Yönetiminin Ekonomi Politikaları Küresel Piyasaları Etkileyebilir

Trump\'ın Yeni Yönetiminin Ekonomi Politikaları Küresel Piyasaları Etkileyebilir

ABD'nin seçilmiş 47'nci başkanı Donald Trump bugün yemin ederek göreve başlayacak. Piyasalar, ikinci Trump dönemine kilitlenmiş durumda. Küresel ekonomide yeni başkan Trump'ın vereceği ilk kararlar yakından takip ediliyor. Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

20.01.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47'nci ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

İLK KARARDAN OLUMLU ETKİ BEKLENİYOR

Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi. Bunlara ek olarak Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi. Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, Aralık 2024'te yüzde 15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kurumsal tarafta ise ABD'de büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları ile çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler, cuma günü yatırımcıların risk iştahını destekledi.

NVIDIA VE TESLA YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış endekslerdeki yükselişe öncülük ederken Nvidia ile Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,6 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,63 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 109,1 seviyesinden haftaya başladı.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 701 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 703 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 değer kaybıyla 79,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor. New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1, Dow Jones endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Bugün ise ABD piyasalarında, Martin Luther King günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmeyecek.

AVRUPA BORSALARINDA GÖZLER YENİ ABD YÖNETİMİNİN ATACAĞI ADIMLARDA

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün yeni ABD yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Bugün yemin edip göreve başlayacak Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentiler dahilinde aralık ayında aylık yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 2,4 yükseldi. İngiltere'de, perakende satışlar ise Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu gelişmelerle, cuma günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,20 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

ASYA PİYASALARI TRUMP'IN İLK GÜNÜNDE VERECEĞİ İZLENİMLERİ BEKLİYOR

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu. Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip edilirken, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Kasım 2024'e ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede aynı döneme yönelik sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 2,2 yıllık 2,7 azalırken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,9 düştü.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Öte yandan, bugün yemin ederek göreve başlayacak Trump'ın başkanlığının ilk gününde vereceği izlenimler ve açıklamalar bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Yeni Yönetiminin Ekonomi Politikaları Küresel Piyasaları Etkileyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Yeni Yönetiminin Ekonomi Politikaları Küresel Piyasaları Etkileyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.