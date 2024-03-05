TÜBİTAK, Türkiye\'yi deprem gerçeğine daha hazırlıklı hale getiriyor

TÜBİTAK, Türkiye'yi deprem gerçeğine daha hazırlıklı hale getirmek için bu alandaki teknoloji çalışmalarını çok boyutlu sürdürüyor.
TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda deprem çalışmalarına devam ediyor.
Bu alandaki projelerini TÜBİTAK BİLGEM Afet Yönetimi Programı çatısında toplayan TÜBİTAK, programla deprem, yangın, su baskını gibi afetlerin öncesi ve sonrasında afetzede ile arama-kurtarma ekiplerine yardım amacıyla geliştirilebilecek teknolojilere yönelik çalışma yapıyor.
Programdaki "Akustik Sismik Sensör Tabanlı Enkaz Altında Canlı Tespit Sistemi"yle akustik ve sismik sensörlerle enkaz altında canlı insan olup olmadığını tespit etmekte kullanılabilecek prototip bir ürün ortaya çıkarıldı. Türkiye'de ilk kez geliştirilen bu sistemin yurt dışında ise sadece iki muadili bulunuyor.
"Enkaz Altı Canlı Tespiti Doppler Radarı" da enkaz altında canlı varlığının tespitini yapabilen bir prototip radar sistemi geliştirildi. Bu radar prototipinin çalışma performansı, enkaz ortamlarında yapılan test çalışmalarıyla da doğrulandı. Geliştirilen prototip radar sistemi, enkaz içinde bulunan canlının nefes alıp verme gibi minör hareketleri ile uzuv hareketlerini tespit edilebiliyor. Aynı zamanda canlının konumu hakkında da bilgi ediniliyor.
"Akıllı Telefon Enkaz Arama Sistemi" de enkaz altında kalan afetzedelerin akıllı telefonundaki mobil uygulamayla iletişime geçerek, afetzedelerin durumu ve konumunun belirlenmesini amaçlıyor. Sistem, GSM şebekesi çalışmasa da tespitte bulunmayı öngörüyor.
"Afet Risk İzleme ve Tahmin Sistemi" de deprem, sel, heyelan gibi afetlere ilişkin çeşitli veri kaynaklarının gerçek zamanlı işlenmesini ve yapay zeka teknikleri yardımıyla afet risklerinin tahmin edilmesini sağlıyor.
Sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları
TÜBİTAK, sismik tehlike ve zemin sınıflaması konusunda Yalova, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Balıkesir belediyeleri ile hem deprem hem de heyelan tehlikesi konusunda projeler yürüttü. Gaziantep Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi'nde ise senaryo depremlere göre sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturuluyor.
Büyük Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR) Projesi kapsamında da büyük depremlerin hemen ardından bölgeye gidilerek depremin merkez üssünü çevreleyen geçici sismolojik gözlem ağlarıyla artçı depremler kayıt altına alınıyor.
136 sismoloji istasyonu kuruldu
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), University of Missouri ve Georgia Tech işbirliğiyle hayata geçirdiği çalışmayla Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye, Adana ve Hatay'da 136 sismoloji istasyonu kurdu. Sismolojik ağ ile toplanan veriler, yapay zeka algoritmaları kullanılarak analiz ediliyor ve depremler yüksek hassasiyetle saptanabiliyor. Yapılan çalışmalar, fay mekanizma çözümleri, gerilme dağılımları, sismik boşlukların ve enerji transferlerinin dağılımı gibi önemli bilgilerin ortaya konmasına olanak sağlıyor.
TÜBİTAK MAM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle havalimanı sahalarında deprem tehlikesinin belirlenmesi ve zemine yönelik parametrelerin izlenmesine yönelik çalışmalar da yapılıyor.
Muğla'da Ula-Akyaka'daki diri fayların tanımlanması ve sismik tehlikenin belirlenmesine yönelik de çalışmalar sürüyor.
Arkeolojik örneklerin Karbon-14 yaş tayinini yapabilen ülkenin ilk ve tek Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi (AMS) Laboratuvarı da tarihsel depremlere ışık tutuyor.
Marmara Bölgesi Deprem Gözlem Ağı kapsamında 25 yıldır sismik hareketlilik izleniyor. Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesine yönelik sismik hareketlerin oluşum mekanizmaları ve diri fayların sismik etkinliğine yönelik bilgiler toplanıyor.
Deprem çalışmaları destekleniyor
Öte yandan, "1001-Deprem Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrıya çıkılırken, 2021 yılından bu yana 80 proje desteklendi.
Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı'yla da 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki araştırmacıların AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlandı. Çağrıya 1499 proje başvurusu yapıldı, 245'ine destek verildi.
Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi'yle de diri fayların bulunduğu bölgelerde yerleşim alanlarını etkileyebilecek deprem senaryoları ortaya konacak.
Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı'nda da çağrı süreci devam ediyor.
Depremlerden etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak için de Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı çağrısı açıldı. Bu kapsamda 1317 lisans, 648 yüksek lisans ve 419 doktora öğrencisi ile 99 doktora sonrası araştırmacısı desteklendi.
Son Dakika › Ekonomi › TÜBİTAK, Türkiye'yi deprem gerçeğine daha hazırlıklı hale getiriyor - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 66 olan OECD ortalamasına çıkması halinde milli gelirin yüzde 20 artacağını belirtti. Şimşek, kadınların iş gücüne ve iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasında olduklarını söyledi. Ayrıca, kadınların finansal okuryazarlığının artmasıyla iş gücüne katılımının da artacağını vurguladı.
Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.
Aydın'da önemli tarım ürünleri arasında yer alan kuru meyve sektörü, Şubat ayında 88 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirveye çıktı. Aydın'ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği kuru incir ihracatı da her geçen gün artış gösteriyor. Kuru meyve ihracatının büyük bir kısmını oluşturan Aydın, Ocak ayında 73,1 milyon dolar olan ihracatını Şubat ayında 88,1 milyon dolara yükseltti. Ayrıca Aydın'da madencilik sektörü 15 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 12 milyon dolarlık ihracata imza attı. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ise 2024 yılında beklenen düşüşler gerçekleşmedi ve Şubat ayında 62,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Adana'da kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı 'Su Kurulu Toplantısı' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, toplantıda havza bazında yönetim planları hazırladıklarını ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine değindi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eskişehir'in nüfusu 2021 yılında 898 bin kişi, 2022 yılında 907 bin kişi ve 2023 yılında da 915 bin kişi olarak hesaplandı. Kentteki yıllık nüfus artış hızı ise 2020-2021 yılları arasında yüzde 10,7, 2021-2022 yılları arasında yüzde 9,1 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 9,7 olarak belirtildi. Ayrıca, Eskişehir'in 2022 yılında aldığı göç 37,3 bin kişi olurken, verdiği göç ise 29,8 bin kişi olarak hesaplandı. Buna göre kentte net göçün 7,5 bin kişi olduğu aktarıldı.
Yozgat'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yeni doğan kuzuların mutluluğunu yaşarken sürülerini de büyütüyor. Yozgat'ın coğrafi yapısı ve elverişli alanları sayesinde hayvancılık önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Şubat ayıyla birlikte doğan kuzular, besicileri sevindirirken, hayvanların gelişimi için güneşe çıkarılıyor. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, koyunlarının doğumlarını heyecanla bekliyor ve bu işi aileleriyle birlikte yapıyorlar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da iş adamlarıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, son 22 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?