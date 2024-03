Turkcell, 2023\'te de güçlü büyümesini sürdürdü

Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024'te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz." dedi.

Turkcell'in 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçları Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Turkcell Grubunun enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlarına göre, 2023'te toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 14,6 büyüyerek 107,1 milyar liraya, FAVÖK yüzde 19,9 artarak 43,9 milyar liraya ulaştı. Net kar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar lira olarak gerçekleşirken, Turkcell'in toplam yatırım harcamalarının gelire oranı ise yüzde 21 oldu.

Turkcell, 2023'te yeni abone kazanımlarına da devam etti. Mobil tarafta yüksek gelir katkısı sağlayan faturalı abone odağını sürdüren marka, 1,6 milyon net faturalı abone kazandı. ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) ise son çeyrekte yüzde 85 büyüdü. Bu büyüme rasyonel fiyatlama, üst pakete taşıma odağı ve artan faturalı abone sayesinde gerçekleşti. Şirket, 2023'te toplam 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmetini götürürken toplamda 5,8 milyon haneye ve 2,3 milyon fiber abone sayısına ulaştı.

Turkcell'in büyümesinin ana destekçisi konumundaki TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servisleri kullanan tekil ücretli kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 9 artarak 5,6 milyona yükseldi. TV+'ın IPTV müşteri sayısı 1,4 milyona çıktı.

Dijital İş Servisleri ise kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm süreçlerindeki ana destekçisi olmaya 2023 yılında da devam etti. Uçtan uca yönetilen dijital dönüşüm projeleriyle birlikte veri merkezi ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelirler, büyümeye katkı sağlayan ana faktörler oldu. Turkcell Dijital İş Servislerinin gelirleri yıllık bazda yüzde 23 artarak 10 milyar lirayı aştı. Özellikle veri merkezleri gelirlerinin yüzde 61 artması ve bulut servislerinin yüzde 50 büyümesi bu büyümeyi destekledi. Bugüne kadar sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetlerde 3 bin 500'ü aşkın proje sayısına ulaşılırken, 2023 yılından sonra gelire dönüşecek projelerin kontrat değeri 3,1 milyar lira oldu.

Paycell'in geliri 2,2 milyar lira

Techfin odaklı hizmetler sunan Financell, Paycell ve Wiyo şirketleri 2023'te de faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdü. Bireysel ve kurumsal müşterilerin finansman ihtiyaçlarına göre ürün portföyünü çeşitlendirmeye devam eden Financell, bugüne kadar 7 milyon tekil müşteriye ve 40 milyar lira kredi hacmine ulaştı. Financell'in kredi portföyü 6,2 milyar liraya yükselirken, yeni ürün, projeler ve faiz oranlarının artışıyla yıllık bazda gelirleri de yüzde 28 büyüyerek 2,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Paycell, yüzde 29'luk artışla gelirlerini 2,2 milyar liraya taşıdı. Hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Paycell'in geniş ürün portföyüyle 2023 yıl sonunda kullanıcı sayısı 8 milyon oldu.

"Turkcell'in DNA'sında teknoloji liderliği, yenilikçilik ve girişimcilik var"

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2023 yılını çift haneli reel büyümeyle kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, iş alanlarının tamamında enflasyona rağmen güçlü bir performans sergilediklerini söyledi.

Turkcell'in DNA'sında teknoloji liderliğini, yenilikçiliği ve girişimciliği barındırdığını dile getiren Koç, gerçekleşen bu yüksek performansın ARPU genişlemesi ve yeni abone kazanımları sayesinde olduğunu vurguladı.

Koç, 2024 yılı hedeflerini reel rakamlar üzerinden verdiklerini belirterek, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024'te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefiyle çalışıyoruz"

Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü konumlarını daha da güçlendirme noktasında 2023 yılında da kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte teknolojik altyapımızı, bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli bir iletişim deneyimi sunmak için geliştirmeye devam ettik. Turkcell sadece bir ses ve data operatörü değil, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi, dönüştürücü bir güç. Bu gücü, sadece bağlantıyı sağlayan değil, üstün bir dijital deneyimi her platformda, günün her anında yaşatan bir şirket olmak ve ülkemizin milli menfaatleri için kullanıyoruz. Gelecek dönemde de teknolojik yeteneklerimiz ve inovasyon gücümüz sayesinde pazardaki konumumuzu güçlendirecek ve toplum için daha güçlü bir dijital gelecek ortaya koyacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefiyle çalışıyoruz."

Ali Taha Koç, Turkcell'in teknoloji ile ilişkisine işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Bizim için 30 yıldır her zaman en başından beri Turkcell=teknoloji. Biz Türkiye'nin lider teknoloji entegratörüyüz. Tam da bu yüzden bizim her yatırımımız, aynı zamanda ülkemizin dijital geleceğine de yaptığımız bir yatırım. Herkesi birbirine bağlamaktan, her şeyi birbirine bağlama çağına geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlarımız artık her yerde, her zaman en yüksek kalitede bağlantı istiyor. Turkcell olarak biz de bağlantı kurabileceğiniz her yerde olmaya devam edeceğiz."

"Yerli, yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini siber tehditlere ve doğal afetlere karşı koruyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Koç, BiP, TV+, lifebox, fizy, GAME+ gibi Turkcell ekosistemindeki markaların faaliyetlerinin başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Yolculuklarında "veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik" olmak üzere 4 ana odakları bulunduğunu dile getiren Koç, bu odakların 2024 ve sonrası için hedeflerinin ve yatırımlarının belirleyicileri olacağını söyledi.

Ali Taha Koç, Türkiye'nin verisini bu ülkede tutmak amacıyla veri merkezleri pazarındaki lider konumunu devam ettiren Turkcell'in, veri merkezlerine 330 milyon avro yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu alandaki yatırım odağını bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Koç, "Yeni bir veri merkezi şirketi kuruyoruz. Bu doğrultuda 'hyper-scaler' küresel bir markayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundayız, Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezine sahibiz. Türkiye'deki bireylerin ve kurumların yanı sıra bölge ülkeleri ile birçok global şirket de veri merkezi hizmetlerimizi ve bulut çözümlerimizi kullanıyor." bilgisini verdi.

Koç, veri merkezlerini 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde inşa ettiklerini dile getirerek, "Turkcell dışında yerli, yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz." diye konuştu.

"Sanayi devriminin iklim krizini 'teknoloji devrimi' ile yeneceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Koç, diğer bir odak alanlarının enerji kaynak yönetimi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Telekom şirketleri olarak, Türkiye'nin 1 yıllık toplam elektrik tüketiminin yüzde 1'ini biz tüketiyoruz. Sürdürülebilirlik ve dünyamıza fayda açısından da bakıldığında bizlerin herkesten fazla bu alana eğilmesi gerekiyor. Bu alanı sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden her fırsatta 'sanayi devriminin iklim krizini teknoloji devrimi ile yeneceğiz' diyoruz. Halihazırda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Sadece yenilenebilir enerji tüketmiyor, aynı zamanda Turkcell Enerji şirketimizle yenilenebilir enerji de üretiyoruz. Bu yıl globalde 21 bin şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirildiği CDP (Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği raporlamasında takdir edilen 353 şirket arasına ve 'A' listesine girdik. Bu bakımdan ülkemizin tek telekomünikasyon şirketiyiz."

"Hedefimiz, 2050'de net sıfır şirket olmak"

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in, sahip olduğu 18 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santralinin yanı sıra 300 megavatlık arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımlarına son hızla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin değişik yerlerinde güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildiren Koç, "2024 sonuna kadar toplamda 2 bin 400 Greensite'ı devreye almayı hedefliyoruz. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından sağlanacak üretimle, Turkcell'in toplam elektrik ihtiyacının yüzde 65'ini karşılamayı planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise 2050'de net sıfır şirket olmak." dedi.

"2024'te tüm sektörlerde öncelikli gündemin yapay zeka olacağını bekliyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Koç, yapay zeka gündemini bir tür "çağ değişimi" olarak değerlendirdiklerini, inovasyonu teşvik etmek ile toplumsal faydayı önceliklendirmek arasında titiz bir denge kurmayı amaçladıklarını anlattı.

Bu yıl tüm sektörlerde öncelikli gündemin yapay zeka olmasını beklediklerini dile getiren Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretken yapay zeka, nesnelerin interneti, doğal dil işleme teknolojisinin gelişimi gibi katlanarak büyüyen alanlar, endüstrileri dönüştüreceği gibi sosyolojik etkileriyle de herkesin gündeminde olmaya devam edecek. Turkcell olarak, yapay zeka çözümlerini şirket operasyonlarımızın her alanına etkin bir şekilde entegre ederken yapay zekanın etik kullanımını gözeterek gerekli aksiyonları alıyoruz."

"Her adımımızı milli menfaatleri göz önünde bulundurarak atıyoruz"

Dr. Ali Taha Koç, vatandaşların ve şirketlerin verisini ülke sınırlarında tutarak hem milli güvenliğe hem de dijital geleceğe sahip çıktıklarını belirterek, teknolojik altyapılarını geliştirirken en çok önem verdikleri konuların başında gelen veri güvenliğini ayrı bir sayfada değerlendirdiklerini söyledi.

İnsan ve teknoloji odaklı yaklaşımlarıyla kişisel verilerin gizli ve değerli olduğuna inandıklarına vurgu yapan Koç, şunları kaydetti:

"Siber ortamda ortaya çıkan riskleri ve tehditleri, güçlü operasyon merkezlerimizde belirliyor, olasılıklar üzerine önlemler geliştiriyoruz. Turkcell olarak aynı zamanda siber güvenlikte global oyuncu olma amacıyla yeni nesil savunma merkezleri ve katma değerli servislerle çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Bu alandaki ana hedefimiz ise yeni nesil teknolojileri kullanarak yapay zeka destekli ve değer katan inovatif ürünler geliştirmek. Etkin işbirlikleriyle yerli ürün ve servis firmalarına destek olup yatırım yaparak birlikte global pazara çıkmak da yol haritamızda yer alıyor. Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşıyacağız. Dijitalleşmenin kapsayıcı gücünü kullanarak toplumun her kesiminde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik toplumsal yatırım projelerine büyük önem veriyoruz."

Ali Taha Koç, çocuklardan gençlere, yaşlılardan engelli bireylere kadar birçok kesimin hayatın içinde olmasını sağlayan, dijital okuryazarlığı artıran, teknolojinin bilinçli kullanılması konusunda farkındalık oluşturan ve sosyal faydayı önceliklendiren projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turkcell olarak tüm adımlarını milli menfaatleri göz önünde bulundurarak attıklarını vurgulayan Koç, "Bugüne kadar 1036 tescilli patent geliştiren 1500'den fazla AR-GE mühendisimizle yeni teknolojiler üretiyoruz. 5G, 6G, uydu iletişimi, kuantum teknolojileri gibi globalde gündemde olan yenilikleri ülkemizde önce biz gündeme taşıyor, geliştiriyor, uyguluyoruz." diye konuştu.

Koç, fiberden bulut sistemlere, karasal olmayan ağlardan sabit kablosuz erişime kadar geniş bir yelpazede, daha akıllı, uyumlu ve uygun maliyetli ağları oluşturmanın yolları üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Bu bakımdan uydu iletişim teknolojilerinin de radarlarında olduğunu dile getiren Koç, "Cep telefonu sinyalleriyle ulaşılamayan bölgelere, uydu teknolojileriyle kapsama getiren yeni bir oyun planımız var. Türkiye'nin kablosuz bağlantı teknolojileri alanındaki yolculuğunu şekillendirmek için test çalışmalarına da başladık." ifadesini kullandı.

Koç, mevcut imkanları, yetenekleri, kapasiteleri ve nitelikli insan kaynağıyla birlikte çalıştıklarında başarabileceklerinin sınırının olmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Turkcell'in kendisi, bunun en değerli kanıtı. 30 yıl önce Türkiye'yi cep telefonundan ilk alo ile buluşturan telekom operatörü olarak yola çıkan Turkcell, dijital servislerini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden bir teknoloji şirketine dönüştü. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon odağımız ve mükemmeliyetçilik ruhumuzla, Turkcell'i ve ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşıma azmimiz kesintisiz devam edecek. Turkcell olarak geçmişten bugüne teknolojileri takip eden değil, geliştirdiği teknolojilerle takip edilen olma vizyonuyla yolculuğumuz devam ediyor. Türkiye'nin Turkcell'i dijital yüzyılın öncüsü olmaya devam edecek."