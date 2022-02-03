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Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı vereceğini açıkladı - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı vereceğini açıkladı

03.02.2022 16:10

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde çalışan temizlik işçilerine koku tazminatı vereceklerini duyurdu.

Gültak, belediyenin Teknik Hizmet Birimlerini ziyaret ederek buradaki işçilerle sohbet etti. Gültak, gazetecilere, Akdeniz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığını anımsattı. Sözleşmeye göre göre en düşük işçi maaşının 5 bin 214 lira olduğunu dile getiren Gültak, işçi maaşında yüzde 63'lük rekor bir artışın yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek

"ÇÖP KAMYONUNDA ÇALIŞANLARA AYLIK 180 LİRA EK ÖDEME"

Temizlik işçilerinin sözleşmesine koku tazminatı eklediklerini aktaran Gültak, " Türkiye'de ilklerden biri. Nedir bu koku tazminatı? Çöp kamyonunu süren ya da yollarda temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işçilerine ekstra 3 lira koku tazminatı verdik. Aylık 80 lira maaşlarına yansıma olacak. Çöp kamyonunda çalışan işçilerimiz kokuyla direkt muhatap olduğu için 7 lira verdik. O da yaklaşık 180 lira ek bir para almalarını sağlayacak. Gerçekten çöp kamyonunda çalışmak zor. Dolayısıyla bu işçilerimize ilk kez koku tazminatı adı altında farklı bir ödenek çıkardık. Bu haklarıdır. Kokudan işçiler etkileniyor. Hem hijyen hayatı hem psikolojisi etkileniyor. Bunun bir farkının olmasını istedik. İleriki yıllarda bunun sabit olmasını sağladık. Bizle kalmasın, bizden sonraki dönemlerde de bu işçilerimiz farkı alsın. Akdeniz Belediyesinin imkan ve ekonomisi arttıkça bu koku tazminatının da artmasını sağlayacağız."

Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek

İŞÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

İşçilerden Ferit Durmuş da koku tazminatından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Ekrem Can da zam ve koku tazminatının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek
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Hizmet İş Sendikası, Türkiye, Akdeniz, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir ilk! Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı vereceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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