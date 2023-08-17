Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı! Liste güncellendi - Son Dakika

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı! Liste güncellendi

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:16

Yüksek döviz kurunun etkisiyle Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Sıfır otomobillere gelen zamlarla taban fiyat 700 bin TL bandını geçti. Bu fiyatın altına otomobil kalmadı. Gelin, Türkiye'de satılan en ucuz 10 sıfır araç fiyatlarına yakından göz atalım.

Yüksek döviz kurunun etkisiyle Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Otomobil fiyatlarındaki yükseliş yeni araç alımını zorlaştırdı. İlk kez araç almayı düşünen ancak kısıtlı bütçesi olanlar için hayal oldu.

Sıfır ve ikinci el araç alım satımına yönelik yapılan düzenlemeler sayesinde fiyatlar düşüş trendine girdi. Stokçuluk yapan bayilere ceza gelirken, sıfırdan fazla fiyat yazan ikinci el satıcılara da cezalar kesilmeye başlandı.

Sıfır otomobillere gelen zamlarla taban fiyat 700 bin TL bandını geçti. Bu fiyatın altına otomobil kalmadı. Gelin, Türkiye'de satılan en ucuz 10 sıfır araç fiyatlarına yakından göz atalım.

EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Hyundai i10- 715 bin TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Fiat Egea Sedan - 729 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Fiat Egea Hatchback - 779 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Kia Picanto - 790 bin TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Fiat Panda - 792 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Citroen C3 - 809 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Renault Taliant - 813 bin TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Renault Clio - 826 bin 900 TL

700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Seat Ibiza - 850 bin TL


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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı! Liste güncellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı! Liste güncellendi - Son Dakika
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