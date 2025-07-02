Türkiye İhracatında Hedefler ve Artışlar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İhracatında Hedefler ve Artışlar

02.07.2025 12:39
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TİM Başkanı Gültepe, haziranda ihracatın 20,5 milyar dolar olduğunu ve 134 ülkeye artış kaydedildiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen ay en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olarak sıralandığını belirterek, "57 ülkede yüzde 50'nin, 108 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracatımızı artırdık." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Bu yıla 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlatan Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda 20,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış olduğunu kaydederek, "Ocak-haziran döneminde altı aylık ihracatımız 131,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 267 milyar dolara ulaştı. Altı aylık ihracatta yüzde 4,1, yıllıklandırılmış ihracatta yüzde 3,2 artıdayız. Haziran ayında hizmet ihracatımızın 9,5 milyar dolar civarında geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Sektörler özelinde bakıldığında otomotivin 3,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Gültepe, otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,2 milyar dolarla hazır giyimin takip ettiğini dile getirdi.

"İhracatın tabana yayılması önem taşıyor"

Gültepe, 18 sektörün ihracatını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Haziranda 864 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracatımıza katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son üç aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı. 57 ülkede yüzde 50'nin, 108 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracatımızı artırdık."

Güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Gültepe, Türkiye'nin küresel pazarlarda rekabet gücünün zayıflamasının firmaların ihracat motivasyonunu azalttığını söyledi.

Gültepe, ihracatta orta ve uzun vadeli hedefler için Türkiye'nin 2-3 yıl önceki rekabetçilik düzeyine dönmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İhracat ailemize katılan firma sayısının giderek azalması bize ihracatın sadece büyüklüğü değil, yaygınlığı ve derinliği üzerine de düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatın tabana yayılması, yani tüm sektörlerimizin pozitif katkı vermesi büyük önem taşıyor. Oysa son aylarda 26 sektörün neredeyse yarısı eksi yazıyor. İhracatımızın önemli bir kısmını, az sayıda şehir ve firma gerçekleştiriyor. Bazı illerimizde ihracatın neredeyse tamamını tek bir sektör yapıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl toplam mal ihracatının yüzde 51'ini, hizmet ihracatının da yüzde 30'unu ilk 1000 firmanın gerçekleştirdiğini anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının da vurguladığı gibi, ihracatın dar bir ürün grubu veya alanla sınırlı olması, riskleri artırıyor. Anadolu'nun üretim gücü yüksek. Bu potansiyeli harekete geçirebilmemiz için yeni desteklere ihtiyacımız var. Büyük şehirlerle birlikte, Anadolu'nun da ihracata daha güçlü katılması gerekiyor. İşte tam da bu nedenle, sahada olmaya, bölgesel ihracat buluşmalarıyla firmalarımızın sorunlarını dinlemeye özen gösteriyoruz."

"Türkiye'yi dünya e-ihracat pazarının en önde gelen oyuncularından biri yapmayı hedefliyoruz"

Gültepe, yeni pazarlar bulmak için heyet programlarına devam ettiklerini belirterek, haziranda Mozambik ve Özbekistan'a heyet düzenlediklerini, temmuz ve ağustosta da Kamerun, Nijerya, Güney Kore ve Avustralya programlarının olduğu bilgisini verdi.

Geleneksel ihracatın yanı sıra e-ihracatın imkanlarından da en üst düzeyde yararlanmak istediklerini aktaran Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmalarımızın e-ihracat hacimlerini artırmalarını desteklemek için Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda TİM e-ihracat sekreteryamız destek kılavuzu hazırladı. Bu kapsamda son olarak ABD ve Suudi Arabistan hedef ülkelere eklendi. Böylece 20'den fazla ülkedeki pazaryerlerinde yapılan satışlarda tanıtım, sipariş karşılama ve komisyon maliyetlerine yüzde 70'e varan oranlarda desteklerimiz devam ediyor. Benzer çalışmaları artırarak Türkiye'yi dünya e-ihracat pazarının en önde gelen oyuncularından biri yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracatında Hedefler ve Artışlar - Son Dakika

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