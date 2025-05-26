Türkiye İtibar Endeksi 2025 Ödülleri Verildi

TÜRKİYE İtibar Akademisi'nin 14'ncü kez gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi 2025 sonuçlarına göre markalar İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde ödüllerine kavuştu.

İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye İtibar Endeksi 2025' ödül töreninde markalar ödüllerini aldı.

35 SEKTÖR, 15 BİN KİŞİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun örneklem kriterlerine göre 26 bölgede ve 72 ilde, 15 bin kişiyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan İtibar Endeksi, markaların halk nezdindeki algısını ve güven düzeyini ortaya koydu. Araştırma; akaryakıttan e-ticarete, sağlıktan perakendeye kadar 35 farklı sektörü kapsıyor.

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, araştırmanın artık yalnızca bir endeks değil, markalar için stratejik bir rehber haline geldiğini belirterek, "15 yıla yaklaşan İtibar Endeksi çalışmalarımız, toplumun marka tercihlerini ve bu tercihlerdeki değişimi analiz etmek açısından büyük önem taşıyor. Her yıl kamuoyunun nabzını tutuyor, markaların toplumla kurduğu bağı bilimsel verilerle ölçüyoruz" dedi.

Törene ev sahipliği yapan İstanbul Kent Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak Türkiye İtibar Endeksi 2025 Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. İtibar, yalnızca markaların değil; toplumun değer yargılarının, güven anlayışının ve beklentilerinin bir yansımasıdır. Bu anlamda, Türkiye İtibar Akademisi'nin her yıl gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışma hem iş dünyası hem de akademik camia için çok kıymetli veriler sunmaktadır. Üniversite olarak, bilimin rehberliğinde yürütülen bu tür araştırmaları ve halkın tercihlerini yansıtan platformları desteklemeyi sürdüreceğiz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, ödül alan tüm markaları gönülden kutluyorum."

Türkiye İtibar Endeksi 2025 ödül töreninde kazanan markalar ise şu şekilde sıralandı:

"Akaryakıt Sektörü: Opet

Altın ve Mücevherat Sektörü: Zen Pırlanta

Beyaz Eşya Sektörü: Arçelik

Beyaz Et Sektörü: Banvit

Bisküvi ve Şekerleme Sektörü: Ülker

E Ticaret Sitesi Sektörü: Trendyol

Elektronik Perakende Sektörü: Mediamarkt

Enerji Sektörü: Aksa Doğalgaz

Erkek Giyim Sektörü: Kiğılı

Erkek Giyim Sektörü: Süvari

Holding Sektörü: Koç Holding

İç Giyim Sektörü: Penti

İnşaat Sektörü: Ağaoğlu İnşaat

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı Sektörü: Selpak

Kargo Sektörü: Yurtiçi Kargo

Kripto Para Borsası Sektörü: Binance

Özel Hastane Sektörü: Medicalpoint

Özel Hastane Sektörü: Medipol

Pizza Sektörü: Pasaport Pizza

Porselen ve Züccaciye Sektörü: Kütahya Porselen

Porselen ve Züccaciye Sektörü: Acar

Sigorta Sektörü: Anadolu Sigorta

Süpermarket Sektörü: Migros

Şampuan ve Saç Bakım Sektörü: Elidor"