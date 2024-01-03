Selçuk Bayraktar, Türkiye\'nin vergi rekortmeni oldu

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

BAYRAKTAR 564 MİLYON TL VERGİ BİLDİRDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

LİSTENİN 2. SIRASINDAKİ İSİM, ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı. Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Selçuk Bayraktar

3. SIRADA RAHMİ KOÇ VAR

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu. Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul- Sarıyer'de doğdu. 1997'de Robert Kolej'den mezun olduktan sonra 2002'ye kadar İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini sürdürdü. University of Pennsylvania (UPenn) Elektrik Mühendisliği Bölümünde 2002-2004 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamladı, dünyada ilk kez İHA formasyon uçuşları ve robot koordinasyonu üzerine önemli çalışmalarda bulundu.

MIT'de yüksek lisans-doktora eğitimi alırken insansız helikopter sistemlerinin otomatik uçuş kontrol algoritmaları üzerine çalışan Bayraktar, 2006'da ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2007'de Türkiye'ye dönerek Baykar'da insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini sürdürdü.

2007'DEN BERİ BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

2007'den beri Baykar'da bünyesinde Teknoloji Liderliği (CTO) görevini yürüten Selçuk Bayraktar, 2021'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk milli İHA'sı olan Bayraktar MİNİ İHA ile 2014'te TSK envanterine giren, dünyada 32 ülkeye ihraç edilen (Eylül 2023) ve 700 bin başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemini geliştiren ekibi yönetti. Türkiye'nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar AKINCI TİHA'yı da geliştirerek 2021'de TSK'ya teslim etti. Bayraktar AKINCI TİHA, Eylül 2023 itibariyle 8 ülkeye ihraç edildi.

Türkiye'nin ilk uçan araba prototipi CEZERİ'yi geliştiren ekibin de başında yer aldı. Hâlihazırda kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme projelerine liderlik ediyor. Selçuk Bayraktar yönetiminde yürütülen geliştirme çalışmalarında dünya havacılık tarihinde ilk defa gerçekleşen formasyon uçuşlarına imza atıldı. Muharip sınıftaki iki insansız hava aracı olan AKINCI Taarruzi İHA ile KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, dünya havacılık tarihinde ilk kez yapılan yakın kol uçuşlarını birçok kez başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar, 2016 yılında Sümeyye Erdoğan ile evlendi.

UKRAYNA VE AZERBAYCAN'DAN ÖDÜL ALDI

Fergani adlı teknoloji girişimiyle uzay çalışmaları yürütmektedir. Fergani Uzay Teknolojileri'nde alçak yörünge takım uyduları ile yörünge transfer aracı geliştirme projelerine liderlik ediyor. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın kurtuluşuna katkısı sebebiyle 1 Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile ödüllendirildi. 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin emriyle Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

18 Ekim 2023'te Afrika ülkesi Mali'ye yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından ülkenin en yüksek nişanı olan Mali Ulusal Nişanı ile taltif edildi. Mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmalarında rol alabilecek yetenekli gençleri desteklemekte ve eğitim programları düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun öncülüğünü yapan T3 Vakfı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'i düzenliyor. Etkisi sınırları aşan TEKNOFEST, 2022 yılında Azerbaycan'da da düzenlendi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir.