Türkiye\'nin Ağustos Ayı İhracatı 22,1 Milyar Dolar Oldu

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2024'e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını belirterek, "Ağustos ile 8 ayı geride bıraktık, önümüzde 4 ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ağustos ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Buna göre, Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı 22,1 milyar dolar oldu. Ocak-ağustos dönemindeki sekiz aylık ihracat 170,8 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 262 milyar dolara ulaştı.

Toplantıya katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, burada yaptığı konuşmada, temmuzda takvim etkisiyle çift haneli artış gerçekleştiren ihracatın ağustos ayını da artıda tamamladığını söyledi.

Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ağustos ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "Ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ihracatımız 170,8 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 262 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Gültepe, 8 aylık ihracatta yüzde 3,9, 12 aylık ihracatta yüzde 3,5 artıda olunduğunun altını çizerek, ağustosta hizmet ihracatının da 13 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini aktardı.

Sektörler özelinde bakıldığında ilk sırada 2,7 milyar dolarla otomotivin yer aldığını ifade eden Gültepe, "Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörlerimiz takip etti. Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu. Fındıkta yüzde 78, yaş meyve ve sebzede yüzde 36, zeytin ve zeytinyağında yüzde 31, tütünde yüzde 18 ihracat artışı kaydettik." diye konuştu.

TİM verilerine göre geçen ay 48 il ihracatını artırdı

Bazı sektörlerin ihracatında yüksek oranlı artışların bulunduğuna dikkati çeken Gültepe, "Ancak bir konuya dikkati çekmek istiyorum. En fazla ihracat yapan 3 sektörümüzden otomotiv ve kimya geçen ay ekside kaldı. Hazır giyim ise başa baş durumda. Fark daha çok mücevherden geldi. Mücevherdeki 500 milyon dolarlık artış, ağustos ihracatımızın pozitif kalmasında önemli bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını kaydederek, "En çok ihracat yapan beş ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Geçen ay 1228 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 85,5 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz 1,49 dolar olurken, parite etkisiyle 62 milyon dolar artı yazdık." diye konuştu.

Ağustosta 129 ülkeye ihracatta artış oldu

Başkan Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandığını söyledi.

Ağustosta 42 ülkede yüzde 50'nin, 97 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettiklerini ifade eden Gültepe, "Genel tabloda ise 129 ülkeye ihracatımızı artırdık. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 8,8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 55,3 oldu." dedi.

Gültepe, 2024'e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını anımsatarak, "Ağustos ile 8 ayı geride bıraktık, önümüzde 4 ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen ay Nijerya'da geniş katılımlı bir heyetle çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ay da Fas'a ticaret heyeti düzenleyeceğiz. İhracatçı birliklerimizle 8 ayda 91 heyet organizasyonuna imza attık. Yıl sonuna kadar sayıyı 150'ye çıkaracağız. 8 ayda 228 olan fuar katılımımız da 378'e ulaşacak. Tüm firmalarımızı, bir kez daha düzenlediğimiz heyet ve fuarlara katılmaya davet ediyorum."