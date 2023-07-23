Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede önemli adımlar atıyor - Son Dakika
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Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede önemli adımlar atıyor

23.07.2023 15:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK'ın işbirliğiyle gerçekleşen operasyonun, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede Türkiye'nin ilerleme kaydettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda aklama suçu ve terörizmin finansmanıyla ilgili çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Operasyona katkı sağlayan MASAK ve İçişleri Bakanlığı ekiplerine teşekkür eden Şimşek, Türkiye'nin terörün finansmanı ve kara parayla mücadeledeki çalışmalarının uluslararası platformda da takdir edildiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK'ın ilgili kurumlarla yürüttüğü işbirliğiyle Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasını değerlendirerek, " Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Söz konusu operasyon da bu konuda ilgili kamu kurumlarının gösterdiği uygulamada etkinliğin en önemli göstergesi oldu." dedi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek, göreve gelir gelmez, kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak, Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken adımların atılması talimatını vermişti.
Şimşek'in talimatıyla, Bakanlık bünyesinde koordinasyon ekipleri de kuruldu.
Şimşek, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla uygulamada etkinlik sağlanmasını da isterken, bunun üzerine, Adalet ve İçişleri bakan yardımcılarının da katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleşti.
Adalet Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırıldı.
Bu suçlarla ilgili ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet Savcılıkları ve görevli mahkemeler de oluşturulmuştu.
Konuya ilişkin kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlanırken, farkındalığı artıracak eğitimler de hızlandırılacak.
Uygulamada işbirliğinin sonuçları ortaya çıktı
Bakan Şimşek'in vurgu yaptığı uygulamada etkinliğin adımları, meyvelerini verdi. MASAK'ın işbirliğiyle terörün finansmanı suçuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, terörle mücadele birimleri ve MASAK raporları incelemelerinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahısların yakalandığını duyurdu.
Şimşek'ten işbirliği teşekkürü
Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, operasyona katkı sağlayan ve üst düzey çaba gösteren MASAK ve İçişleri Bakanlığı ekiplerini tebrik ederek, ilgili kamu kurumları arasındaki güçlü işbirliğinin meyvelerini verdiğini söyledi. Şimşek, "Operasyonu başarı ile yürüten İçişleri Bakanımız ve ekibi ile operasyona katkı sağlayan tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.
Uygulamada etkinliğin somut örneklerinin görüldüğüne işaret eden Şimşek, "MASAK'ın detaylı mali istihbarat raporu sonucunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon, İçişleri Bakanlığımızca yürütüldü. Böylece ilgili kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanmış oldu. Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Söz konusu operasyon da bu konuda ilgili kamu kurumlarının gösterdiği uygulamada etkinliğin en önemli göstergesi oldu." diye konuştu.
FATF'tan Türkiye'ye övgü gelmişti
Öte yandan, Türkiye'nin gri listeden çıkma adımları, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından da takdir edilmişti. FATF, hazırladığı raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğunu duyurmuştu.
Bakan Şimşek de konuya ilişkin, "Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz duyuruda FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun yakın tarihte yayımlanacağını belirtmiştik. FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39'na uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır." mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede önemli adımlar atıyor - Son Dakika


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