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Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı - Son Dakika

Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı

09.11.2021 08:20

Türkiye piyasasına 2007 yılında 350 milyon dolarlık spandex iplik yatırımı ile giren Güney Koreli Hyosung, Cumhuriyet tarihinin en büyük direkt yatırımlarından biri içinde düğmeye bastı. Biri 80 diğeri 500 milyon doları bulacak iki adet elastan iplik yatırımı yapmak isteyen ve Hem Sanayi Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerini sürdüren firma, söz konusu yatırım için Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne olmak üzere 4 bölge üzerinde yoğunlaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın elastan yani spandex iplik talebinde koronavirüs krizi ile birlikte artış yaşandı. Dünyada 1 milyon 200 bin ton olan üretim ihtiyacı karşılamayınca, başta Türkiye'deki girişimler olmak üzere birçok şirket spandex üretimi için düğmeye bastı. Eylül ayında Migiboy'un açıkladığı 200 milyon dolarlık yatırımın ardından şimdi de Güney Koreli Hyosung harekete geçti.

YENİ BİR ARAZİ ÜZERİNE 2 FARKLI YATIRIM PLANLANIYOR

Türkiye piyasasına 2007 yılında 350 milyon dolarlık spandex iplik yatırımı ile giren ve yıllar içinde 3 kez hat büyütme çalışması yapan Güney Koreli Hyosung, yabancılar arasında Cumhuriyet tarihinin en büyük direkt yatırımlarından biri için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni bir arazi üzerine hem elastan iplik hem de polyester olmak üzere 2 farklı yatırım planlayan şirket, elastan iplik yatırımı ile ilgili olarak 500 milyon dolarlık yatırım bütçesi planladı.

FİRMA 4 BÖLGE ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Hem Sanayi Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerini sürdüren Hyosung İstanbul Tekstil, söz konusu yatırım için Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne olmak üzere 4 bölge üzerinde yoğunlaştı. Bu yatırıma ek olarak Tekirdağ'da bulunan mevcut tesislerinde de 80 milyon dolarlık yeni hat yatırımı yapacak olan Hyosung İstanbul Tekstil, iki yatırım ile birlikte 580 olan istihdamını bin 500'e, 355 milyon dolar olan gelirini de 2 milyar dolara yaklaştırmayı hedefliyor. Şirketin bir diğer hedefi de önümüzdeki yılın mart ayında başlanması planlanan yatırımın 1,5 yılda tamamlanması.

İLK YATIRIMDAN 150 ADET YENİ İSTİHDAM

Hyosung İstanbul Tekstil yetkilisinin verdiği bilgilere göre, şirketin Tekirdağ Çerkezköy'de yer alan mevcut fabrikasında, 3 kez hat genişletme çalışması yapıldı. Son hat genişletme çalışması ise 50 milyon dolar yatırım ile gerçekleşti ve istihdam sayısı 450'den 580'e ulaştı. Hali hazırda kapasite ise yıllık 38 bin tona yükselmiş durumda. Artan talebe bağlı olmak üzere iki yeni yatırım daha planladıklarını anlatan yetkili, "İlk yatırım mevcut arsamızda 2 hat genişlemesi şeklinde olacak ve yatırım tutarı 80 milyon doları bulacak. Bu yatırımın yıllık kapasitemize katkısı 8.400 ton olacak. Yıllık ciro beklentimiz ise 703 milyon dolar" dedi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR ELASTAN FİYATI

Şirket yetkilisi 500 milyon doları bulması beklenen büyük yatırım hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Bu yatırım hem bizim, hem de Türkiye'nin en büyük doğrudan yabancı yatırımlarından biri olacak. Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne üzerinde yoğunlaştık. 470-500 milyon dolar civarında yapacağımız yatırım ile 700 ek istihdam sağlayacağız ve yeni eklenecek kapasite ise yıllık üretimimiz 67 bin ton olacak. Bu yatırım sonrasında toplam Hyosung satış beklentisi yıllık 1 milyar dolar. Hem mevcut hem de iki yeni yatırımdan beklediğimiz satış ise 1,7 milyar doların üstü. İhracatın ise bu kapsamda 500 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Hedeflerimizden biri de yerli sanayici için sürdürülebilir elastan iplik fiyatları olması."

ELASTAN ÜSSÜ TÜRKİYE

2020'de 140 milyon dolar ciro elde eden Hyosung İstanbul Tekstil, bu yılın sonunda 355 milyon dolar satış bekliyor. Dünyada yıllık spandex yani elastan üretimi 1 milyon 200 bin ton civarında. Türkiye'nin ihtiyacı ise 60 bin ton seviyesinde. Bunun 20 bin tonu iç piyasadan karşılanırken, 40 bin ton ithalat için ödenen rakamın 400 milyon doları bulması bekleniyor. Artan talep Hyosung ile birlikte Migiboy'u da harekete geçmişti. Şirket, eylül ayında yaptığı duyuru da Niğde'de 200 milyon dolar yatırım ile yıllık 40 bin ton kapasiteli spandex yatırımı yapacağını açıklamıştı. Söz konusu yatırımlar Türkiye'nin bir diğer adıyla likra üretiminde bölgenin üssü olmasını sağlayacak. Zira 2023'ün sonunda tamamlanması beklenen yatırımlar ile birlikte Türkiye'nin toplam likra üretim kapasitesi 38 bin tondan 163 bin tona çıkacak. Bu da dünya toplam likra üretiminin yüzde 14 anlamına geliyor.

EN BÜYÜK 3 TESİSİNDEN BİRİ

Güney Kore'nin en büyük gruplarından biri olan Hyosung, aynı zamanda dünyanın da en büyük elastan iplik üreticisi konumunda bulunuyor. Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre hali hazırda dünya elastan iplik ihtiyacının yüzde 70'ini tek başına karşıladıklarını söyleyen Hyosunt İstanbul Tekstil Yetkilisi, Türkiye'de de bu alanda tek üretici konumunda bulunduklarını anlattı. Hyosun İstanbul Tekstil'in 500 milyon dolarlık yeni yatırımının ise Hyosung Global'in elastan iplik tesisleri arasında en büyük üç tesisten biri olacağı bilgisi paylaşıldı.

Tekirdağ, Türkiye, Yatırım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı - Son Dakika
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