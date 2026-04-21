Türkiye-Zambiya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Zambiya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Zambiya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
21.04.2026 23:59
Türkiye ve Zambiya arasında KEK toplantısında ticaret ve yatırımlar güçlendirildi, anlaşmalar imzalandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye ile Zambiya arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2'nci Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından iki ülke arasındaki ticareti daha da güçlendirmesi hedeflenen Türkiye – Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantı Tutanakları ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları İmzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye ile Zambiya arasında KEK 2'nci Dönem Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile birlikte iki ülkenin ekonomik, ticari ve sosyal iş birliği alanlarının kapsamının geliştirilmesi noktasında önemli anlaşmalara imza attı. İmzalanan anlaşmaların yanı sıra ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni anlaşmalarla iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde de önemli kararlar alındı. Taraflar, ortak fayda ve kazan-kazan anlayışı doğrultusunda somut projeler üzerinde mutabakata varırken, ilişkilerin kurumsal çerçevesinin daha da güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

Türkiye ve Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2'nci Dönem Toplantısı kapsamında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin bir göstergesi olarak 2003 yılında Afrika Stratejisi'ni hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Kıta ile ilişkiler karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan-kazan anlayışı temelinde geliştirmiştir. Bu stratejik vizyon sayesinde Türkiye, Afrika'daki ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesine katkı sağlarken kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve beşeri işbirliğini önemli ölçüde ilerletmiştir. Günümüzde Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğimiz, Türkiye'de ise 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunmaktadır. 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın piyasa değeri 15 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitleri de kıta genelinde iki binden fazla projeye imza atarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirmiştir" dedi.

'ZAMBİYA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI İLE 4 BİN İSTİHDAM SAĞLANDI'

Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 32 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Işıkhan, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret potansiyeli, kuşkusuz bundan çok daha fazlasıdır. Bu çerçevede, düzenli olarak gerçekleştirilecek KEK Toplantılarının, İş Forumlarının, Ticaret Heyetlerinin, karşılıklı fuarlara katılımların ticaret hacmimizi çok daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Türk firmalarının Zambiya'daki yatırımlarının piyasa değeri 70 milyon dolara ulaşmış olup yaklaşık 4 bin Zambiya vatandaşına istihdam sağlamaktadır. Bu tablo, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak beni ayrıca memnun etmektedir" diye konuştu.

'ZAMBİYA İLE HEM TİCARET HEM DE GÖNÜL BAĞI GÜÇLENDİRİLDİ'

Zambiya ile ilişkilerinin hukuki altyapısını da güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Türkiye ile Zambiya arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması yürürlüktedir. Bugün de Sayın Bakan ile çok önemli bir adım olan 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzalayacağız. Bu anlaşmaların, karşılıklı yatırımlara ivme kazandıracağına hiç şüphem yok. Zambiya ile kalkınma ve eğitim işbirliğimiz de giderek güçlenmektedir. TİKA'mız, Türkiye Burslarımız ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Lusaka Uluslararası Maarif Okullarımız aracılığıyla Zambiyalı dostlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirici çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Toplantı ile ortak fayda temelinde, birçok alanda iki ülkenin işbirliğini değerlendirilip önümüzdeki döneme ilişkin somut adımları belirlediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, Türkiye olarak alınan kararları titizlikle takip edeceklerini ve süratle hayata geçireceklerini vurguladı.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki ticaretin daha da güçlendirilmesi hedeflenen Türkiye – Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantı Tutanakları ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları İmzalandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Zambiya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Zambiya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
