TYTFED, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ekonomi

TESİS Yönetimi ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED), 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul 'da yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Federasyon Başkanı Süleyman Görenekli'nin liderlik ettiği toplantıya başkan yardımcıları Suat Sandalcı ve Kemal Güran ile diğer kurul üyeleri Ayşe Zeynep Tura Kalın, Murat Altınkaya, Kadir Tutun, İkbal Erden ve Gülperi Aylin İlgen katıldı. Federasyonun hedeflerinin tartışıldığı toplantıda yeni görev dağılımları yapıldı.

21 Aralık'ta düzenlenen kurultay sonrası seçilen TYTFED Başkanı Süleyman Görenekli, federasyonun yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmenin 15 Şubat öncesi belirlenecek olan uygun bir tarih olacağı kararlaştırılan toplantı öncesinde TYTFED Başkanı Süleyman Görenekli ve TYTFED Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Suat Sandalcı bir takım açıklamalarda bulundu.

GÖRENEKLİ: BU SEKTÖR, GÜNÜMÜZDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET AĞIRLIKLI SEKTÖRLERDEN BİRİ

TYTFED Başkanlığına seçilen Süleyman Görenekli, genel kurul sonrası federasyonun hedeflerini ve ilk toplantının önemini değerlendirdi. Görenekli, "Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu, sektörün önde gelen derneklerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. 21 Aralık'taki genel kurulumuzdan sonra yeni yönetimin ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu toplantı, hem sektörün gelişimine hem sektör çalışanlarının daha uygun çalışma koşulları altında çalışmalarına hem de halkımıza daha kaliteli hizmet verilmesi yönünde ilk adım olur diye düşünüyorum" dedi.

Federasyonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalar ve sektörün geleceği için önem taşıyan yasal düzenlemeler hakkında da konuşan Görenekli, "Ocak ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerinin önderliğinde yapılan toplantıya katıldık. Bu toplantıda temel hedef, şimdiye kadar kamuoyunu rahatsız eden ve insanların sık sık şikayet ettiği problemleri ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri hayata geçirmektir. Bizden görüşlerimizi sorduklarında, bu konudaki fikirlerimizi yetkililere ilettik. En kısa sürede, hem mevcut projelerin ve sitelerin denetlenmesi (bu denetim yalnızca mali değil, aynı zamanda teknik denetim) hem de yönetimlerin yetkin kişiler tarafından yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Görenekli, son olarak tesis yönetim sektörünün hızlı büyümesine dikkat çekerek, sektörün profesyonelleşmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:

"Bu sektör, günümüzde en hızlı gelişen hizmet ağırlıklı sektörlerden biri. Buradaki kalitenin artması, hem yaşam alanlarında hem de çalışma alanlarında insanın rahatı ve konforu için çok önemli. Bu nedenle, sektörün öncelikle meslek tanımının yapılması ve NACE kodunun belirlenmesi gerekiyor. Bu adımlardan sonra, Çevre Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışmalar tamamlandığında hem halkımız hem de sektörümüz için güzel günler olacak diye düşünüyorum."

SANDALCI: FEDERASYONUMUZUN İSTİHDAM HACMİ YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMIŞ DURUMDA

Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu'nun sektördeki yerini ve amacını açıklayan Suat Sandalcı da, "Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu, yaklaşık 12 sektörel derneğin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Bildiğiniz üzere, toplu konut ve yaşam alanlarında yaşanan sorunların çözümünde devreye giren, Türkiye'nin en önemli federasyonlarından biri haline geldik. Bugün burada ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz ve 2025-2026 hedeflerimizi belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Federasyonun sektöre sağladığı istihdam ve etki alanına değinen Sandalcı, "Federasyonumuzun istihdam hacmi yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmış durumda. Federasyona bağlı derneklerin yönetimlerinde bulunan ve çalıştıkları personel sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Milyonlarca kat malikine hizmet veren bu dernekler, üyeleri ve firmalarıyla federasyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Konut yönetimindeki reform hedeflerine vurgu yapan Sandalcı, bu alandaki planları ise şu sözlerle açıkladı:

"Önümüzdeki iki ya da üç ay içerisinde, lisanslı şirketler tarafından konutlarımızın yönetimi gerçekleştirilecek. Böylece kat maliklerinin yaşadığı sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Emlak sektörüne baktığımızda mesleki standartları oluşmuş, NACE kodları belirlenmiş bir yapı görüyoruz. Ancak tesis yöneticiliği için henüz bir meslek tanımı bulunmuyor. Bu çalışmalar sonucunda NACE kodumuz oluşturulacak, meslek tanımımız yapılacak, mesleki standartlar belirlenecek ve adli sicil kaydı şartı getirilecek."

Sandalcı, federasyonun bakanlık düzeyindeki görüşmeleri ve uluslararası planları hakkında ise, "Bu düzenlemelerle birlikte, sektörümüz ve firmalar devletin denetimine tabi tutulacak. Sayın Bakanımız Murat Kurum ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdik ve çok yakında Türkiye ile Azerbaycan'daki tesis yönetim şirketlerini Ankara'da bir araya getireceğiz. Bu süreçte, sektöre dair önemli müjdeler de paylaşılacak" diye konuştu.

Federasyonun gelecekteki etkinlikleri ve sektörel çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Sandalcı, son olarak şöyle konuştu:

"Ayrıca Ankara'da gerçekleştireceğimiz beşinci Tesis Yönetimi Zirvesi'nin altyapısını ve konu başlıklarını da bu toplantıda belirleyeceğiz. Federasyon olarak, Türkiye Kentsel Yönetim Derneği ile birlikte sektör adına önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün alınacak kararlar, yalnızca sektörümüz değil, toplumun daha huzurlu yaşam alanlarında yaşayabilmesi adına da büyük önem taşıyor. Eğer milletimiz, devletimiz ve sivil toplum kuruluşları el ele verirse, sektörümüzle birlikte diğer alanlardaki sorunların da üstesinden gelinebilir."

YENİ KARARLAR ALINDI

Yeni kararların da alındığı toplantıda federasyonun dijital altyapısının güçlendirilmesi amacıyla resmi bir web sitesi kurulması ve kayıtlı bir telefon hattı alınması oy birliğiyle kabul edildi. Mali işlemlerin güvenliği için, federasyon adına yapılacak tüm finansal işlemlerde çift imza yetkisi uygulanması kararlaştırıldı. Bu yetki, Başkan Süleyman Görenekli ve Başkan Yardımcıları Suat Sandalcı ile Kemal Güran'a verildi. Ayrıca, iletişim kurumlarıyla yapılacak abonelik işlemleri de bu uygulamaya dahil edildi.

Toplantıda alınan bir diğer karar, federasyon adına tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsiliyet yetkisini kapsayan imza sirküleri çıkarılması oldu. Bu yetki, Başkan Süleyman Görenekli ile birlikte Suat Sandalcı ve Kemal Güran'a verildi.

Üye başvurularının değerlendirilmesi konusunda, Entegre Tesis Yönetimi Derneği (ETYD) ve Eskişehir Profesyonel Apartman ve Site Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER) federasyona katılmak için başvurdu. Bu başvuruların değerlendirilmesi için Ayşe Zeynep Tura Kalın, Gülperi Aylin İlgen ve Murat Altınkaya'nın gönüllü olduğu bir Üye Hakem Kurulu oluşturuldu. Bundan sonraki tüm üyelik başvurularının bu kurul tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

Görev dağılımı çerçevesinde Suat Sandalcı'nın İletişim Koordinasyon Sorumlusu, Kadir Tütün'ün Sayman ve İkbal Erdem'in Sayman Yardımcısı olarak atanması oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının, 15 Şubat'tan önce üyelerin katılımına uygun bir gün, yer ve saatte yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.