Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın yanı başında ve ulaştırma koridorlarının jeopolitik olarak merkezinde bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin koridorlar arasındaki boşluğu doldurmasına yönelik bölgesel işbirlikleriyle yoğun çalışmalar yapıyoruz.

24.05.2024 10:57
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın yanı başında ve ulaştırma koridorlarının jeopolitik olarak merkezinde bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin koridorlar arasındaki boşluğu doldurmasına yönelik bölgesel işbirlikleriyle yoğun çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Almanya'nın Leipzig kentinde süren Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Akdeniz için Birlik (UfM), Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC) ve ORIS Materials Intelligence tarafından düzenlenen "Yeşil ve Dayanıklı Lineer Ulaştırma Altyapısının Sağlanmasında Dijitalleşmenin Gücü" temalı etkinlikte konuştu.

Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda iki gün boyunca alanında uzman katılımcılar tarafından dijitalleşme ve ulaşım konusundaki sunumları ve dile getirilen çözümleri takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, kendilerinin de Türkiye'de ulaştırma alanında neler yaptıklarını paylaştıklarını söyledi.

Bazı ülkelerde azalma eğilimine girmesine rağmen dünya nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, buna bağlı ihtiyaçların arttığını ve oluşan kapasitenin tam anlamıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Bunun için de her türlü veriyi hem yapım hem işletme hem de ulaştırma aşamasında bilmemiz ve ona göre yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dijitalleşmeye geçmek zorundayız." diye konuştu.

"Türkiye, ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alıyor"

Bakan Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının merkezinde bulunan Türkiye'nin koridorlar arasındaki boşluğu doldurması amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ulaştırma koridorlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı çalışmaları yürütmek istiyoruz. Ülkemiz, doğu-batı yönündeki Orta Koridor'da bulunuyor. Güney ve Doğu Avrupa'nın yanı başında bulunan bir ülke. Avrupa ülkelerinin yanı başındayız. Onun için bizim neler yaptığımız sizi birinci derecede ilgilendiriyor. Aynı derecede sizlerin de neler yaptığınız bizi ilgilendiriyor."

Uraloğlu, Çin ile Türkiye arasının yaklaşık 10 bin kilometre olduğunu dile getirerek, Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden tırla yük taşımacılığı için iki ülkenin işbirliği yaptığını söyledi.

"Bölgesel işbirlikleri mutlaka gerekli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Süveyş Kanalı'nda 2021'de karaya oturarak deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin dünya ekonomisini 10 milyar dolar civarında zarara uğrattığını anımsatarak, bu durumun ve son dönemde Kızıldeniz'de artan güvenlik sorununun ulaşımda mutlaka alternatif bulunmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Basra Körfezi'nden Türkiye'ye ve oradan bütün Avrupa'ya ulaşacak 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Projesi için ülke altyapısını geliştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle bütün yüklerin ülkemize, oradan Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege Denizi'ne ve demir yollarıyla Avrupa'ya iletilmesi ile ilgili bütün altyapımızı geliştiriyoruz. Örneğin, Türkiye'de şu anda 900 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yapım çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzde yaklaşık 2 bin kilometrelik bir planlamanın olduğunu söylemek istiyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden yeni bir demir yolu projelendirdik. Onun kredi görüşmelerini devam ettiriyoruz."

"Demir yoluyla yük taşıma oranını yüzde 20'lerin üzerine çıkarmayı istiyoruz"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 2053'e kadar neler yapılması gerektiği konusunda "ulaşım stratejisi ve eylem planını" çıkardıklarını belirterek, dijitalleşmeden yeşil enerjiye kadar birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'de demir yoluyla yük taşıma oranının yüzde 5'te olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bizim hedefimiz, orta vadede yüzde 20'lerin üzerine çıkarmaktır. Buna yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, AB'nin gelecek yıldan itibaren karbon ayak izinin vergilendirilmesine yönelik çalışmaları başlatacağına işaret ederek, Türkiye'de benzer çalışmaları hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, ITF gibi uluslararası toplantıların "beraber iş yapmak için" çok kıymetli olduğunu ancak bunun yanında mutlaka bölgesel işbirliklerinin bulunması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz, hemen doğumuzda Gürcistan, Azerbaycan ile işbirliği yapıyoruz. Ermenistan, bir normalleşme sürecine girdi. Hazar geçişinden sonra bütün Orta Asya var. Burada ikili, üçlü, dörtlü işbirliği yaptık. Kalkınma Yolu Koridoru'nda Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile işbirliği yaptık. Doğu ve Güney Doğu Avrupa diye nitelendirdiğimiz Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ile Bakanlar Konseyi kurduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, İs?viçre Cenevre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından her 4 yılda bir düzenlenen "IRF Dünya Kongresi'nin" 15-18 Ekim'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, ITF'deki katılımcıları kongreye davet etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye, ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alıyor - Son Dakika

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