Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde domuz eti sattığı ifade edilen ünlü firmanın Köfteci Yusuf olduğu şubat ve mart ayı raporlarıyla ortaya çıktı. Gelişme büyük ses getirirken ünlü köftecinin ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satışa sunduğu da firmanın internet sitesini inceleyen vatandaşların dikkatini çekti.

09.10.2024 22:01
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Tarım Ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunuldu. Olayın yankıları sürerken T24, bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğuna dair belgeleri paylaştı.

AYLAR ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

İKİ ÜRÜNDE DE DOMUZ ETİ VAR

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

MAHKEME KARARIYLA MI ENGELLENDİ?

Köfteci Yusuf'un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği ileri sürüldü. Ancak, konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı.

FİRMA HALA SESSİZ

Haberler.com olarak şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kaldı. Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu da konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.

ÜRÜNLERİ "HELAL SERTİFİKA" ADI ALTINDA SATMIŞLAR

Öte yandan ünlü köfteci ile ilgili paylaşılan raporlar sonrası, firmanın internet sitesinde yer alan 'Helal Sertifikası' gündem oldu. İlgili bölümde yer alan açıklamalar şu şekilde; "Ürünlerimizde kullandığımız belirli ırktaki dana ve kuzuların %20'si kendi çiftliğimizden, %70'i anlaşmalı çiftçi ve profesyonel işletmelerden, %10'u ise sürekli alım yaptığımız büyük toptancılardan sağlanmaktadır. Tedarikçilerimizin bizim için kullandığı bu hayvanların doğumundan sonraki her aşamasını geriye dönük olarak araştırılıp izlenebilirliğini sağlayacak sistemlerin kullanması güvenilirliği açısından zorunlu tutulmaktadır.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Doğumdan kesime kadar olan bu süreçteki yemleme programlarının veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz, hayvan besleme ve yem uzmanları tarafından hazırlanıp uygulanması denetlenmektedir. Bu süreç standart ve istediğimiz kalitede ete ulaşma sürecini sürdürmemizin koruyucusudur. Hayvanların kesim öncesi mezbahaya gelme şartları, stressiz kesim aşaması ve il tarımların denetlediği yüksek standartlardaki mezbahalarda helal kesim yapılmaktadır. Buradaki etler bir gece (+ 4) dereceye kadar soğutulduktan sonra (+ 4) derecelik soğutucu kamyonlar ile Bursa Yenişehir'de ki fabrikamıza getirilip son olarak veteriner hekim ve laboratuvar kontrolünden geçtikten sonra üretime kabul edilir. Helal gıda sertifikamız ve belgemiz bulunmaktadır. Kurumumuz Dünya Helal Birliği ( WHU ) tarafından denetlenerek HELAL sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'de sektörünün ilk ve öncü kuruluşudur.

DOMUZ ETİ KASAPLIK SINIFINDA MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "Domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığı belirtti.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş - Son Dakika

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