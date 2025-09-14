Zirai Don İçin Çiftçilere Destek Ödemesi - Son Dakika
Ekonomi

Zirai Don İçin Çiftçilere Destek Ödemesi

14.09.2025 15:59
Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 65 ilde ve 16 ürün için çiftçilere destek ödemesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle meyve alanlarında ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan karar ile, bu yıl meydana gelen zirai don olaylarından etkilenen ve ürünlerinde yüzde 20'nin üzerinde hasar tespit edilen çiftçiler, destekleme ödemelerinden faydalanabilecek. Masraf hesaplamalarında 1 Eylül 2024'ten 13 Nisan 2025'e kadar üreticinin yaptığı masraflar dikkat alındı.

65 il, 16 ürün destek kapsamına alındı

Karar kapsamında, Türkiye genelinde 65 ilde ve 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun ve İzmir'in de aralarında bulunduğu iller destekten yararlanacak.

Destekleme ödemesi yapılacak ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.

Ürün bazlı girdi maliyetleri

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, ödemeler ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak. Buna göre; Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, kayısı, portakal ve üzüm için girdi maliyeti 5.000 lira/dekar, fındık için 4.200 lira/dekar, kiraz için 6.500 lira/dekar, limon için 4.500 lira/dekar, vişne için 5.500 lira/dekar olarak belirlendi.

Bu rakamlar, hasar oranlarına göre ve hasar alanlarına göre ödenecek. Ödemelere Eylül ayı içinde başlanacak.

Başvuru ve şartlar

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, hasarları il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan çiftçiler, destekleme ödemelerinden yararlanabilecek. Çiftçilere toplamda 46,5 milyar lira ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, bu kapsama giren 420 bin üretici olduğunu ve bu üreticilere yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödemesi yapılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespitlerinin sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası kapsamındaki 50 bin 300 üretici için de toplam 23 Milyar lira hasar tazminatı ödeneceğini; böylece toplamda 470 bin üreticiye, toplam 46,5 milyar liralık desteğin Kasım ayı sonuna kadar çiftlerin hesaplarına yatırılacağını açıklamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, ankara, Tarım, Son Dakika

15:47
