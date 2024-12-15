Deprem Bölgesinde Sağlam ve Çevreci Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Sağlam ve Çevreci Konut İnşaatı Devam Ediyor

Deprem Bölgesinde Sağlam ve Çevreci Konut İnşaatı Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 600 Evler Sitesi'nde yerli ve milli asansörlerin kullanıldığı konutların anahtar teslimi Aralık ayı sonunda başlayacak.

15.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:25
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), deprem bölgesinde çevreci ve sağlam afet konutlarını inşa ederken, bu yapılarda yerli ve milli asansör fabrikası Emlak Konut Asansör'ün asansörleri de monte ediliyor. Hatay'da inşaası devam eden konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Birlikte daha güçlü Anadolu daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağızö dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), 3 yıldır sektöre katkı sağlıyor. Yerli ve milli aynı zamanda Sıfır Atık uyumlu endüstri 4.0 teknolojisi ile üretilen Emlak Konut asansörleri artık deprem bölgesindeki konutlarda da kullanılıyor.

600 EVLER, EMLAK KONUT TECRÜBESİYLE İNŞA EDİLİYOR

Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının yaşandığı 600 Evler Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) tarafından yapılan zemin etütlerinin ardından yüzlerce fore kazık kullanılarak sağlam temeller üzerinde yeniden inşa ediliyor. Bu bloklara yine bakanlığın iştiraki olan Emlak Konut Asansör'ün yerli ve milli teknoloji ile tasarladığı asansörler monte ediliyor.

BAKAN KURUM: ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birlikte daha güçlü Anadolu daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağızö ifadelerini kullandı.

'İLK ADIYAMAN'DA KULLANILDI'

EKA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mahmut Körük ise "Asansörlerimiz yüzde yüz yerli kendi üretimimiz. Adıyaman ile başladık artık deprem bölgesindeki diğer illerimizde de monte ediyoruz. Hem kendi yapımızda hem de dışarıdan beraber çalıştığımız firmalarla birlikte gücümüze güç katıyor, hemen hemen tüm gelen taleplere cevap veriyoruz. Yani aydınlatmasından tutun da çalışma şekli, Ar-Ge'de yapılan tüm hizmetleri, tüm çalışmaları da tamamen enerji tasarrufuna göre kurgulandıö dedi.

Körük, asansörlerin de Emlak Konut'un yaptığı konutlar gibi çevreye duyarlı teknoloji ile tasarlandığına dikkat çekti.

'YÜZLERCE FORE KAZIK KULLANDIK'

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Bünyamin Aksoy ise Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 Evler Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi: "Biz burada gece gündüz yani aralıksız vardiya usulü çalışarak hem fore kazıklarımızı hem betonarme imalatlarımızı hem de ince imalatlarımıza yaptık, yapıyoruz. Zemini sağlamlaştırmak için yüzlerce fore kazık kullandık. Burada 600 konut yaptık ve şu anda artık yüzde 90 tamamlanma seviyesine ulaştık. Aralık sonu itibarıyla burada anahtar teslimimize başlayacağız.ö

Aksoy, Emlak Konut'un Hatay'da 33 şantiyede toplam 22 bin konut ve 4 bin iş yerinin inşasının sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Deprem Bölgesinde Sağlam ve Çevreci Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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