Son Dakika Haberleri: Bir zamanların asi rock şarkıcısıydı, şimdi köyde sakin bir hayat yaşıyor
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Bir zamanların asi rock şarkıcısıydı, şimdi köyde sakin bir hayat yaşıyor

1 saat önce

90'lı yılların asi rock yıldızı Özlem Tekin, geçtiğimiz gün 3 senedir yaşadığı Bodrum Milas'taki köy evinde görüntülendi.

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Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.
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Tekin'e gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in keyfi gazetecileri görünce kaçtı.
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30 bin lira harcadı!
30 bin lira harcadı!
Gazetecilerin yanına giden şarkıcı, röportaj isteğini geri çevirdi. Kış aylarında evine tadilat yaptıran 47 yaşındaki Özlem Tekin'in evinin dış cephesine doğal taş kaplama yaptırdığı gözlerden kaçmadı. Bu tadilat için 30 bin TL harcayan ve köy hayatına iyice alışan Tekin'in 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor.
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Özlem Tekin, 2016'da yerleştiği Milas'a iyice alıştı. Milaslılar'la da yakın dostluklar kuran Tekin, giyim tarzını da buraya uygun seçiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:44 
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