Bakan Işıkhan: "Son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz"

BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşu kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Işıkhan,"son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz" diyerek emeklilik haklarını kaybeden 5 bin çiftçiye müjde verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, ilçe belediye başkanları, BTSO Başkanvekili İsmail Kuş, Esnaf Kefalet Üst Birlik Başkanı Bahri Şarlı, siyasi parti, sendika, kamu kurumları ve meslek odalarının temsilcileri de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşmalarında şunları dedi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla ve iş insanlarımızla bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda toplumsal ve çalışma hayatımıza dair konularda önemli fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu toplantılarda ülkemiz, milletimiz ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları için "Daha iyi, daha fazla ne yapabiliriz?" ve vatandaşlarımızın refahını nasıl artırabiliriz? sorularının cevabını arıyoruz. Müşterek bir yaklaşımla hareket etmenin ve diyaloğun, bizi daha fazla güçlendirdiğini biliyor, bu bilinçle, tüm paydaşlarımızın fikirlerine önem veriyoruz. Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Yaptık, oldu." anlayışıyla değil, "daha iyisini nasıl yapabiliriz?" yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bin 500 personel ile Bursalıların hizmetindeyiz

Bakan Işıkhan,",Tüm kurumlarımız gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da ülkemizin her bir noktasına hizmetlerimizi götürmeye gayret ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz" derler. Bizler de yorulmuyoruz, durmuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; tüm birimlerimiz ve yaklaşık bin 500 personelimizle kıymetli Bursalıların hizmetindeyiz. Esnaf, çiftçi, memur, girişimci farketmeksizin her ölçekte "üretime, istihdama ve kalkınma sürecine benim de bir katkım olsun" diyen herkese samimiyet ve gayretle destek oluyoruz. Attığımız adımların neticelerini gün be gün çalışma hayatında ve istatistiklerde görüyoruz. Biliyorsunuz, istihdam ve işgücü verilerimiz, ülkemizin ekonomik bakımdan sağlamlığını yansıtan önemli göstergelerdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti," Önümüzdeki ay açıklanacak verilerde inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İstihdamda ve işgücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz. Biliyorsunuz; 2023 yılı istihdam ve işgücü verileri Mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler, Mart ayında; hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek İşgücüne Katılım Oranları ve İstihdam Oranlarının ortaya çıkacağını işaret ediyor. Yine aynı şekilde, son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Uyguladığımız politikaların ve reformların etkisini yakın zamanda göreceğiz. Bunun yanında 9 Şubat'ta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, "iş pozitif - kadın istihdam projesi"ni hayata geçirdik. Bu kapsamda sunduğumuz teşvik ve desteklerle, 2 hafta gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kadını İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Kadın istihdamının artmasını ve bu bilincin yayılmasını çok önemsiyoruz. Çalışma hayatına katılımın ve istihdamın artması; iş imkanlarının genişlemesi ve ülkemizin istikrarlı büyümesinin bir yansımasıdır. Bundan sonra da aynı şekilde çalışma hayatında daha fazla fırsat ve katılım için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızın iş gücüne katılımına destek olacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlkeli, tarafsız ve adil bir anlayışla yürüttüğünüz başarılı çalışmalar; şehir ve bölge insanımız için kazanç kapısı olduğu gibi, ülke ekonomimize de çok değerli katkılar sunmaktadır. Sizlerin, şehrimiz için ne denli önemli işlere imza attığınızı, Bursa'mızın tüm unsurları ve paydaşları tarafından bilinmektedir. Biz de hükümet olarak daima sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Milletimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sizlere, maksimum desteği vermeye gayret ediyoruz. Bursa'nın ileri gelen insanları olarak sizlerle müşterek bir hedefe sahibiz. Bu hedef, "her şeyin, en güzel ve en iyisine layık olan Bursa'mızı sosyal ve ekonomik açıdan bir çekim merkezi"ne dönüştürmektir. Şehirlerimizin kaynaklarını güçlü ve verimli bir şekilde kullanarak, potansiyelini harekete geçirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; hükümet olarak sivil toplumla ve iş dünyasıyla yakaladığımız ahengi sürdüreceğiz. Şüphesiz ki geçmişten bugüne sergilediğimiz bu işbirliği sayesinde, karşılaştığımız her türlü olumsuz badireyi alnımızın akıyla atlatmayı başardık. Son dönemde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen; birlikte hareket ettiğimizde ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde millet olarak sarsılmaz bir yapıyabüründüğümüzü net şekilde gördük. Bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek bir başka paydaş ise yerel yönetimlerdir. Belediyelerimizin de hükümet ve iş dünyası ile tam bir uyum içerisinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. 31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi, birçok yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de önem arz etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" ana başlığı altında Seçim Beyannamemizi açıkladık. AK Parti, belediyecilikte rüştünü ispatlayarak milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde, 2004'ten beri ülkemizde belediyecili destanı yazmaktadır. Ülkemizde, temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kalmış şehirlerimizin bu boşluğu; tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Partili belediye başkanları tarafından doldurulmuştur. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları, ülkemizin her bir noktasında "Gerçek Belediyeciliği yaşatmak için" hazır ve kararlıdır. Bursa'mız bu noktada, 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vermiş ve gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu her seçimde göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş, nasıl İnegöl'de ve Bursa'da hemşerilerimizin teveccühünü kazandıysa, inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecektir. Bizim AK Parti olarak hedefimiz, tüm büyükşehirlerimizde ve illerimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmaktır. Tarihin ve ecdadımızın nazarında kıymeti paha biçilemez olan Payitaht Bursa'mız, her şeyin olduğu gibi belediyeciliğin de en iyisine layıktır. Bursa, her yönüyle vizyoner bir yerel yönetim ile idare edilmiştir. Bu anlayışla bugün Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinden biri haline gelmiştir. Coğrafyasıyla ve doğasıyla muhteşem bir şehir olan Bursa'mızın gelişim odaklı, havası, suyu, toprağı temiz şehircilik anlayışı, belediyecilikte tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Ülkemizin en büyük şehirlerinden biri olan Bursa'mızın hizmet ve eser belediyeceğilinde devamlılığa ve sürekliliğe ihtiyacı vardır. ve Bursa'nın ihtiyaç duyduğu her şey, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" anlayışında vardır. Bursa'mızın ihtiyaç duyduğu vizyon, Alinur Aktaş Başkanımızda vardır. Sizlerin görüşü, tutumu, duruşu her zaman Bursa'nın iyiliğinden yana olmuştur. Bizim de hükümet olarak Bursa'mıza bakışımız sizinkiyle birebir aynıdır. Bursa, AK Belediyecilik ve ve AK Hükümetlerle turizm, sanayi, ulaşım ve üretimde ülkemizin önemli itici güçlerinden biri olma kimliğine kavuşmuştur. Bursa bugün, 145 yıllık otomobil maceramızın mutlu sona ulaştığı, Yerli ve Milli aracımız Togg'un milletimizle buluştuğu şehir olarak adını kalkınma tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bursa'nın tarihine, doğasına, kültürel değerlerine, sanayisine, iş dünyasına ve insanına sahip çıkacak, Bursa'yı her alanda ileriye taşıyacak olan irade, yine liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradedir. Alinur Aktaş başkanım başta olmak üzere Belediye Başkan Adaylarımız; Bursa'mızın her bir noktasında "Gerçek belediyecilik" vizyonunu hemşerilerimize anlatmaya, şehrimize, layık olduğu şekilde nasıl hizmete devam edeceklerini Bursa'mıza ifade etmeye odaklanmışlardır. Tüm bunlar, Bursa'mızın dünya şehri olma yolunda bir 5 yılın daha habercisidir. Bursa'mız, gerçek Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin, kadınların ve geleceğe umutla bakan herkesin yoluna ışık saçan bir yıldız olmaya devam edecektir. Büyükşehir ve tüm Cumhur İttifakı ilçe adaylarımıza inanıyor, milleti ve memleketi için durmadan, yorulmadan çalışan sayın Cumhurbaşkanımızı örnek alarak Bursa'mıza hizmet edeceklerine inanıyorum. Her birine 31 Mart gecesi muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Emeklilik haklarını kaybeden Bursalı çiftçilere Bakan Işıkhan'dan müjde

Bakan Vedat Işıkhan," Sizler sahanın gözü, kulağısınız. Sizlerden gelen herhangi bir talep, ihtiyaç, bizler için çok kıymetlidir. Fırsatlarımız ölçüsünde her zaman sizlerin ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda; Bursalı çiftçilerimizin ziraat odası kayıtları ile ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza iletilmişti. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı, yaklaşık 5 bin çiftçimizin, 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik haklarını kaybettiklerini öğrendik. Meseleyi öğrenir öğrenmez, çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumuna konu hakkında çalışma yapmaları talimatı vermiştim. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjdeyi vermek istiyorum. Konunun, çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için; 2015 tarihine kadar, tarım bağ-kur kapsamında hizmeti olanların, sigortalılıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde, tarım ve orman il/ilçe müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Ziraat odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin, kayıtlarını tarım ve orman müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalılıklarının devamını sağlayacağız. Bu yolla inşallah çiftlilerimizin mağduriyetlerini çözmüş olacağız. Biz, sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız. Yaptığımız ve yapacağımız her türlü çalışmayı işçi-iş veren sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın temsilcileri ile istişare halinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Son 5 senede zor süreçler geçirdik. Pandemiyi, yangınları, selleri ve asrın felaketi olan depremleri yaşadık. Bu süreçleri en az kayıpsız atlatabilmek için çok çalıştık. Ciddi sosyal yardımlarda bulunduk. Esnafa dokunan işler yaptık. Bakkal destek çeklerini kimseyi rencide etmeden halkımıza ulaştırdık. Bu uygulamayı Türkiye'de ilk biz hayata geçirdik. Son olarak 1.500 TL'lik 50 bin sosyal destek çekimizi, tamamen Bursa'daki bakkallarda geçmek kaydıyla dağıtıyoruz. Ulaşımı sübvanse ettik. Tarım da bizim öncelikli konularımızdan bir tanesidir. Rakamların bu kadar yükselmesindeki ana etkenlerden bir tanesi fide fidan destekleridir. Şehrin ekonomisini standart belediyecilik hizmetlerinin haricinde destekleyecek altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş,"Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve toplumsal dinamikler için faaliyet gösterselerde zor zamanlarda milletimizin ortak değelerimiz açısında kenetlenerek tüm imkanlarıyla devletimizin yanında olduklarını her fırsatta göstermişlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde sivil toplum kuruluşlarının sergiledikleri irade ve asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri olarak tarihimize altın harflerle işlemiştir" dedi.