Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve çalıştığı hastane binası yıkılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gezgin, Siirt'te hastaların umudu haline geldi. Dr. Gezgin'in başarılı ameliyatları ve hastalara olan ilgisi, Siirt'te sağlık alanında ciddi bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

06.06.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu

SİİRT - Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Hatay'da yakalanan, evi ve çalıştığı hastane binası yıkılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gezgin, Siirt'te hastaların umudu oluyor.

Op. Dr. Nihat Gezgin, deprem sonrası Siirt'te özel bir hastanede göreve başlamasının ardından el ve ayak cerrahisi, diz ve kalça protezi ameliyatları, omurga ve travma cerrahisi gibi ameliyatlar için daha önce il dışına giden vatandaşların umudu oldu. Dr. Gezgin'in başarılı ameliyatları, hastalara olan yaklaşımı ve ilgisi ile hastaların da ilgi odağı oldu.

Hatay'da yaşanan deprem öncesinde aktif bir şeklide çalıştığını belirten Dr. Nihat Gezgin, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden sonra maalesef Hatay'daki ağır hasardan biz de etkilendik. Hem çalıştığım hastane hem birçok mülküm maalesef yıkıldı. O vesile ile buradaki arkadaşlarla tanışma şansımız oldu. Siirt'e gelmiş bulunmaktayım. Çok şükür burada iyi insanlarla güzel bir ortamda çalışıyorum, memnunum. Şunu belirtmek isterim, Hatay'da aktif şekilde Ortopedi ve Travmatoloji hekimliği yapmaktaydım. Aynı seviyede hatta daha da ileriye taşımış olduk burada. Şu anda ortopedik yönden yapmadığımız cerrahi müdahale neredeyse yoktur. Omurga cerrahisi, kalça, omuz ve diz artroskopisi, ayak ve el cerrahisi gibi. Şu an el cerrahisi yönünden de şu an aktif bir şekilde çalışma yapıyoruz. Genel travmatik sorunlarına da müdahale ediyorum. Gece gündüz buradayım. Aktif bir şekilde emek veriyoruz. Karşılığına da alıyoruz. Hastalarımızın vatandaşlarımızın Siirt halkının teveccühle karşılaştık. O da bizi biraz tatmin ediyor. Hatay'daki acılarımızı biraz unutturmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. Üretken bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki ekip de çok iyi. Herkese nezdinize teşekkür ediyorum. Şu an buradayım. İnşallah bir süre daha burada beraberiz" şeklinde konuştu.

Siirt'e kazandırdıkları Ortopedi ve Travmatoloiji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gezgin'in Siirt'te sağlık alanında ciddi bir ilerleme kat ettiklerini belirten Hastane Müdürü Necmettin Fırat, "Ortopedi uzmanımız Operatör Doktor Nihat Gezgin daha önce Hatay'da görev yapmaktaydı. Başarılı ameliyatlarıyla kendisini tanıyorduk. Hatay depreminden sonra kendisiyle hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve hocamızı Siirt'e kazandırdık. Nihat hocamızın Siirt'e görev yapmasından sonra hastanemizde ilk defa el cerrahisi, diz ve kalça protezi gibi ve kırık cerrahisi ameliyatlarıyla ilgili büyük başarılara imza attık" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Siirt, Deprem, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement