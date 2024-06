Genel

Depremzede doktor Siirtlilere umut oldu

SİİRT - Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Hatay'da yakalanan, evi ve çalıştığı hastane binası yıkılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gezgin, Siirt'te hastaların umudu oluyor.

Op. Dr. Nihat Gezgin, deprem sonrası Siirt'te özel bir hastanede göreve başlamasının ardından el ve ayak cerrahisi, diz ve kalça protezi ameliyatları, omurga ve travma cerrahisi gibi ameliyatlar için daha önce il dışına giden vatandaşların umudu oldu. Dr. Gezgin'in başarılı ameliyatları, hastalara olan yaklaşımı ve ilgisi ile hastaların da ilgi odağı oldu.

Hatay'da yaşanan deprem öncesinde aktif bir şeklide çalıştığını belirten Dr. Nihat Gezgin, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden sonra maalesef Hatay'daki ağır hasardan biz de etkilendik. Hem çalıştığım hastane hem birçok mülküm maalesef yıkıldı. O vesile ile buradaki arkadaşlarla tanışma şansımız oldu. Siirt'e gelmiş bulunmaktayım. Çok şükür burada iyi insanlarla güzel bir ortamda çalışıyorum, memnunum. Şunu belirtmek isterim, Hatay'da aktif şekilde Ortopedi ve Travmatoloji hekimliği yapmaktaydım. Aynı seviyede hatta daha da ileriye taşımış olduk burada. Şu anda ortopedik yönden yapmadığımız cerrahi müdahale neredeyse yoktur. Omurga cerrahisi, kalça, omuz ve diz artroskopisi, ayak ve el cerrahisi gibi. Şu an el cerrahisi yönünden de şu an aktif bir şekilde çalışma yapıyoruz. Genel travmatik sorunlarına da müdahale ediyorum. Gece gündüz buradayım. Aktif bir şekilde emek veriyoruz. Karşılığına da alıyoruz. Hastalarımızın vatandaşlarımızın Siirt halkının teveccühle karşılaştık. O da bizi biraz tatmin ediyor. Hatay'daki acılarımızı biraz unutturmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. Üretken bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki ekip de çok iyi. Herkese nezdinize teşekkür ediyorum. Şu an buradayım. İnşallah bir süre daha burada beraberiz" şeklinde konuştu.

Siirt'e kazandırdıkları Ortopedi ve Travmatoloiji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gezgin'in Siirt'te sağlık alanında ciddi bir ilerleme kat ettiklerini belirten Hastane Müdürü Necmettin Fırat, "Ortopedi uzmanımız Operatör Doktor Nihat Gezgin daha önce Hatay'da görev yapmaktaydı. Başarılı ameliyatlarıyla kendisini tanıyorduk. Hatay depreminden sonra kendisiyle hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve hocamızı Siirt'e kazandırdık. Nihat hocamızın Siirt'e görev yapmasından sonra hastanemizde ilk defa el cerrahisi, diz ve kalça protezi gibi ve kırık cerrahisi ameliyatlarıyla ilgili büyük başarılara imza attık" dedi.