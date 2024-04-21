Esenler'de 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi
Festivalde Gazzeli ve Esenlerli çocuklar dünya barışı için ekmek pişirdi
İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi. Festivalde, Gazzeli ve Esenlerli çocuklar dünya barışı için pişirdikleri ekmekleri yazmış oldukları mektuplarla dünya liderlerine gönderdi.
"İnsanlığın Onur Sınavı Gazzeli Çocuklarla Barış Ekmeğini Birlikte Pişiriyoruz" sloganıyla gerçekleşen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, bu yıl Filistinli çocukları ağırladı. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonrası Türkiye'ye gelen 22 Gazzeli çocuk ve Esenlerli çocuklar düzenlen program ile tüm dünyaya barış mesajları verdi. Barış filmi gösterimiyle başlayan festivalde, öğrenciler tarafından boyanan Mescid-i Aksa resminin yer aldığı Barış Duvarı'nın açılışı gerçekleşti. Dünya barışı için ekmek pişiren çocuklar, bu ekmekleri yazmış oldukları mektuplarla dünya liderlerine gönderdi. Programda ayrıca direnişin sembolü haline gelen geleneksel "Dabke" dansı gösterimi yapıldı. Festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu katıldı ve çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.
"Filistinli çocukların kanında boğulacaklarını bilsinler"
14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "23 Nisan ülkemizde ve dünyada çocuklara atfedilen en önemli bayramlardan bir tanesi. Bu bayramın temel özelliği çocuklar. Çocukların farkındalıklarıyla, çocukların o masum dudakları ve yürekleriyle insanlığa masumiyeti anlatmak çocuk samimiyeti ve berraklığıyla yeryüzüne tekrardan bakabilmek için anlamlı bir bayram. 21. Yüzyılda, 7 Ekim'den bu yana insanlığın gözü önünde Gazze'de bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Göz göre göre katil ve Siyonist İsrail, Gazze'yi ve Gazzeli çocukları katlediyor. Dünya sessiz, dünya suskun, dünya görmüyor, dünya kör ve sağır. O çocukları dünya görmüyor, o çocukların annelerinin feryatlarını dünya görmüyor. Çünkü o çocuklar Müslüman, çünkü o anneler Müslüman. Küresel emperyalistler için Müslümanın kanı çok ucuz. Ama bilsinler ki; o katil ve Siyonist İsrail'de, onun yancıları ve yardakçıları da bilsinler ki bu toprakların cevheri ve ruhu o topraklardaki Siyonist ve katil İsrail'i bir gün Filistinli çocukların kanında boğulacaklarını bilsinler. Esenlerin çocukları, güzel insanlar bilin ki siz sadece bu ülkenin sorunlarını sorumluluklarını üstlenecek, omuzlarınızda sadece bu yükü hissedecek çocuklar değilsiniz. Siz dünyanın vicdanını ve merhametini yüklenecek o büyük güce ve omuza sahipsiniz" dedi.
"Geçmiş yüzyıllarda yaptığı gibi zalimin karşısında mazlumun yanında"
Türk halkının mazlumların yanında olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu sene sadece Gazzeli çocuklar davet edilmiş. Bu da vizyonun yanında vicdanı gösteriyor. Esenlerin çocuklarının vicdanı, Esenlerlilerin vicdanı, Esenlerli yöneticilerin vicdanı inanıyorum ki zalimleri ve zulümleri alt edecektir. Tıpkı Türkiye'nin geçmiş yıllarda, geçmiş yüzyıllarda yaptığı gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olacak. Aslında mesele o kadar basit ki, bize hep kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız diye öğrettiler. Sonra gördük ki kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar değil ihtiraslar sınırsız. Çocukların kendi eliyle barış ekmeğini paylaşması sayın cumhurbaşkanımızın değimiyle dünyada adaletin gelmesi, dünyanın 5'den büyük olduğunun ispatlanması bu ekmeğin herkese yeteceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"Türk milleti her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur"
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı eleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bu yıl hüzünlüyüz çünkü 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail zulmü ile karşı karşıyayız. Tüm dünya seyrediyor ama Gazze'dekiler direnmeye devam ediyor. Bir söz var 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır' diye çocuklar ölürken ise sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu sesi yükselten yine Türkiye'dir, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hep beraber görüyoruz ki herkes gözünü kapatmış zulme ortaklık ediyor. Ama bu aziz millet, Türk milleti her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'den büyüktür' diye haykırmıştır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, bu çocukların gözyaşları, Müslüman aleminin çocuklarının gözyaşları, Türkiye çocukların gözyaşları bir gün bilgi olacak, teknoloji olacak ve bu hainleri, bu emperyalistleri orada boğacak. İşte bu nedenle bu ülkenin çocukları çok çalışmalı, ülkesini sevmeli ve vicdanına korumalı. O nedenle burada 'Barış ekmeği' ile vicdanları dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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