Eyüpsultan'da meydana gelen kazada yaralanan şahıs: 'Teslim olsunlar'

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan şahıs konuştu: "Teslim olsunlar"
"Çok süratli ve hızlı olduğu için göremedi ve direk yapıştırdı"
"Vicdanlı bir açıklama yapmaya çalışmışlar, madem o kadar vicdanlılar adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar"
İSTANBUL - Eyüpsultan'da meydana gelen Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve yaralanan 4 kişiden biri olan İbrahim Gümüş kaza sonrası yaşadıkları şoku anlattı. Gümüş, "O çok süratli ve hızlı olduğu için göremedi ve direk yapıştırdı. Ben sadece farları gördüm, sonrası yok bende. O anlara dahil pek bir şey hatırlamıyorum. Çünkü o esnada kafama darbe aldım. Sadece arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisiyle zaten biz savrulduk" dedi. Gümüş ayrıca, anne ve çocuğuna seslenerek, "Vicdanlı bir açıklama yapmaya çalışmışlar, madem o kadar vicdanlılar adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar" diye konuştu.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Gümüş, kaza sonrası yaşadığı şoku anlattı.
Aracın çok süratli olduğunu ve bizi göremeden çarptığını kaydeden İbrahim Gümüş, " Biz benzinimizi aldık dönüş yolundaydık. Araç arızalandı. Arızalanınca biz 3 tane ATV'yi emniyetli bir alana çektik. Sonra Oğuz abi dedi ki, karşıdan gelen görsün diye ATV'leri ters çevirip arkaya geçerek flaşörlerini yaktı. Görmemeleri imkansız. 4-5 tane araba geçti. Onlar yavaşladı, fark etti. Bir tanesi durdu, bir ihtiyacınız var mı diye sordu. Ama o çok süratli ve hızlı olduğu için göremedi ve direk yapıştırdı. Ben sadece farları gördüm, sonrası yok bende. O anlara dahil pek bir şey hatırlamıyorum. Çünkü o esnada kafama darbe aldım. Sadece arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisiyle zaten biz savrulduk. Görmemle vurması bir oldu zaten. Daha sonra yardım istemek için telefonumu çıkarmıştım. Telefonu çıkardığım zaman şifremi hatırlayamadım. Yüz kilidiyle açmaya çalıştım, açıldı telefon. O sırada telefon benim elimden alındı. Kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü etraf karanlıktı göremiyordum. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyorum. Ondan sonra telefonum alınıyor. Ben o etkide kalkıp arkadaşımı görünce telefonu unutuyorum. Gerisini de hatırlamıyorum. Sonra teyzem telefonla beni arıyor. Beni aradıktan sonra telefona bir hanımefendi çıkıyor. 'Siz kimsiniz, İbrahim nerde' diye bir soru soruyor. O da 'siz kimsiniz' diye cevap veriyor. Teyzemde diyor ki 'Ben teyzesiyim sen kimsin' diyor. Sonra telefonu yüzüne kapatıyor. Sonrasında telefonun güvenliğe bırakılıp oradan alındığı söyleniyor. Ne olacağını bilmiyoruz ama adalete teslim olduktan sonra her şeyin açığa çıkacağını düşünüyoruz. Ben yardım ya da oraya gelen bir bayan sesini duymadım. Zaten yarı baygındım. Kazadan sonra bunları hatırlıyorum. Telefonum elimden alındı. Alındığını biliyorum. Telefonu çıkardım, telefon benim yanımdaydı çıkarıp yardım istemek için aramıştım. Ama işte söylediğim gibi telefonu elimden aldılar ne oldu bilmiyorum. O esnada ambulans daha gelmemişti" açıklamasında bulundu.
"Madem o kadar vicdanlılar adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar"
Oradan geçen vatandaşların durup yardımcı olduklarını ifade eden Gümüş, "Ambulansı aramışlar, ambulans gelene kadar bizi yatırmışlar. Ondan sonra olanları hatırlamıyorum. Onlar hakkında bana gelen bir bilgi yok. Açıkçası benim içimde bir acı var. Ben Oğuz abiyi abim gibi görüyordum. Vicdanlı bir açıklama yapmaya çalışmışlar. Kendilerini öyle göstermişler kendilerini. Madem o kadar vicdanlılar adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar. Bizim acımızı biraz dindirsinler. Bu basit bir kaza değil. Süratli bir şekilde bize vurdular. Biz hepimiz savrulduk. Ben kalktığımda yanımda kimseyi göremedim. Herkes bir tarafa savrulmuştu" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Genel › Eyüpsultan'da meydana gelen kazada yaralanan şahıs: 'Teslim olsunlar' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 16 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran bir kişi, köprüyü yaparken kimse destek vermediği için köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanımına sundu. Köprüyü yaptıran kişinin vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' adlı organize suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar dahil olmak üzere 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve çeşitli suçlar işledikleri belirlendi. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, çek ve senet gibi delillere el konuldu.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde yaşayan bir kişi, kendi imkanlarıyla yaptırdığı köprüye kimse destek vermeyince demir kapı takıp kilit vurdu. Köprüyü yaptıran kişinin vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi, Kayseri-Pınarbaşı yolunun Bahçecik mevkisi, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometreleri, Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-20. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometreleri, Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometreleri ve Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde dikkatli olunması gerekmektedir.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekne, içinde 3 kişinin bulunduğu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile kurtarıldı. Tekne, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) görülen davanın son gününde, yani bugün, Türkiye, İspanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği sözlü beyanda bulunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?